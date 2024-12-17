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▲曾志偉來台灣擔任《夜市王》的評審，果然成功打響收視話題，成為目前全台最被討論的節目之一。（圖／記者李政龍攝）

▲曾志偉的香港口味在《夜市王》引起了一些風波，女兒曾寶儀要大家記住他是香港人，和台灣人的喜好會有出入。（圖／夜市王YouTube）

美食競賽節目《夜市王》推出後大爆紅，網路聲量與收視數字都有亮眼成績。節目中找來曾志偉、Alizabeth娘娘、金針菇代表香港、泰國與韓國的口味來評選台灣夜市美食，每集播出後都會引發熱烈的討論。曾志偉的女兒曾寶儀今（17日）在新片《交換禮物》首映會上，自曝是《夜市王》的隱形評審，因為爸爸吃不完的都是她吃掉，所以哪些好吃、哪些不好吃她都一清二楚。《夜市王》掀起收視話題，堪稱近來台灣最有迴響的綜藝節目之一，本身也做過不少節目的曾寶儀，坦言：「我本身很喜歡《夜市王》這個節目，每一集他們錄影我都在現場，我爸吃不完的都是我幫他吃完，所以每一盤好不好吃我都很清楚。」她很高興這節目是別的地方無法複製、屬於台灣在地的內容，也很高興店家因為節目的曝光而被大家看見。在《夜市王》播出後，原來已經是各地夜市著名的攤位，都湧來更多的顧客，將話題效應散布的更廣。曾寶儀希望這節目不是只有在台灣被看見，期待在全亞洲、甚至全世界的遊客都能因此來台灣感受到台灣的夜市文化。至於日前引發爭議的樂華夜市拿不是台灣甜點的梅花糕來比賽，原因是被認為賣相佳、口味應該會比較符合來自香港的曾志偉的喜愛。對此，曾寶儀也有話要說。她笑道：「我爸爸的口味問題呢，請你們記得，他是一個香港人，他不是土生土長的台灣人。關於我跟他的衝突呢，因為我有去上《夜市王》，看了就知道。」顯然應該有值得觀眾期待的精彩畫面。