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▲ 「茶與布朗」結合「自由挺青農」團體，推出買指定飲品送玉米筍的活動。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲「茶與布朗」是一個以濃厚的台灣文化為基礎的茶飲品牌。（圖／記者陳美嘉翻攝）

手搖飲品牌以實際行動支持屏東青農。「茶與布朗」結合「自由挺青農」團體，16日於輔大醫院店推出買柚見系列飲品送玉米筍的活動，接下來全門市於12/24～12/25也舉辦買2杯熱奶茶送屏東玉米筍的活動。「茶與布朗」除將中秋過剩的文旦做成柚子醬，搭配「茶與布朗」做成可口飲品，並用屏東出產的玉米筍作為搭贈品，未來也將結合屏東六堆的木瓜及高樹鄉芋頭，推出木瓜牛奶及芋頭系列飲品，展現企業推動在地農業的決心，也藉此為青農開創新通路，讓青農可以無後顧之憂持續生產對環境友善的農產品。「自由挺青農」由一群充滿熱忱的年輕人組成，他們致力於協助年輕農民們，讓他們能夠在這片「自由」的土地上，大膽追求創新，實踐自己的農業理念，在面對市場挑戰時，他們依然保有自主性，推動在地農業，並堅持品質與理想。政府推農村青年輔導計畫，獎勵青年返鄉或留鄉創業，實現創意想法，並協助與企業對接合作，「茶與布朗」本著企業社會責任，選用青農生產的優質農作進行合作，讓有理念、有實踐力的農村青年對於農村產業發展有更多的信心，為農村開創三生(生活、生產、生態)新價值。「茶與布朗」是一個以濃厚的台灣文化為基礎的茶飲品牌，堅持只使用台灣產出的原物料，以確保飲品的品質和口感，除了追求品質，更希望透過這個品牌將台灣的元素和文化傳遞給全世界。