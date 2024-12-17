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美國聯準會（Fed）將在18日舉行利率會議，市場預估，本次可能宣布降息1碼（0.25個百分點）。不過，隨著上週公布的關鍵通膨指標數據超乎預期，加上總統當選人川普的經濟政策帶來隱憂，美媒對於降息及降息帶來的影響轉趨保守態度。根據CNBC報導，許多市場專家受訪確信聯準會將在周三降息，但他們不太確定是否真的應該降息。報導提到，與上次調查相比，通膨預期有所上升，失業率下降，93% 的人預計降息幅度會落在1碼。但只有 63% 的人聯準會應該在此時降息。此外，2025 年的降息展望也有所調降，一大未知數是即將上任的川普政府的財政政策。部分市場受訪者表達了相似的觀點進程，擔心通膨上升。SMBC日興證券美國市場安全分析師魯德卡（Troy Ludtka）和拉佛格那（Joseph LaVorgna）認為，初步跡象表明，川普當選激發了消費者、家庭和小企業的生物本能。「自從新冠疫情大流行以來，這些地區的低迷發展情緒一直困擾著美國經濟。因此，我們認為經濟前景已顯著改善。」然而，多數經濟學者和分析師認為，川普政府的關稅前景和威脅將移民驅逐出境，會削弱了一些向上預測空間。經濟學家弗萊(Robert Fry)表示。，「川普正在向我們提供通膨（關稅、個人減稅）和反通膨（放鬆管制、削減支出）政策的組合。誰知道我們最終會得到什麼樣的組合？」CNBC點出通膨和股市漲幅可能趨緩兩大可能風險，其中，關稅被認為是通膨的首要風險指標，驅逐移民帶來的勞動力缺口也成為可能影響經濟的環節；標普500的企業每股盈餘可能將逐步下滑，美股市場估值過度擴張，也將迎來衰退。