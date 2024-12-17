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▲中鋼旗下子公司中鋼運通長年受到勞資糾紛影響，勞動部今（17）日宣布，中運已協助勞資雙方達成共識並簽署協議，勞資糾紛順利落幕。圖為10月9日，中運工會到勞動部抗議。（圖／記者鍾泓良攝影）

中鋼旗下子公司中鋼運通長年受到勞資糾紛影響，勞動部今（17）日宣布，中運已協助勞資雙方達成共識並簽署協議，勞資糾紛順利落幕。中運工會理事長王慶宏受訪表示，今年雙方可以有好的成果都要歸功於甫上任不到1個月的勞動部長洪申翰，盡了相當大的力氣才說服勞資雙方。中運勞資雙方過去因為中國籍船員紛擾5年之久。今年7月更發生上百名工會會員遭到資方違法中斷勞、健保，導致雙方關係白熱化；當時工會向勞動部檢舉，未得到滿意回覆，導致上百位船員10月9日到勞動部前抗議，甚至一度衝撞勞動部大樓。勞動部今日晚間表示，針對中運勞資紛爭，部長下午5時邀集中運公司勞資雙方到部內協商，最終達成共識並簽下協議，讓勞資糾紛落幕。協議內容包括母公司中鋼公司展開後續權益協商、中運同意恢復勞保投保及針對復保訴訟案不再上訴、中運同意恢復勞保投保及針對復保訴訟案不再上訴，以及中國籍船員「歸零」等。勞動部最後說明，本次中運公司勞資雙方能透過協商溝通達成共識，順利解決爭議，除有賴勞資雙方基於維護勞資和諧的善意外，也要感謝經濟部及中鋼的大力協助促成，相信本次爭議的落幕，勞資雙方在尊重協商共識的基礎下可以迅速。中運公司晚間回覆，「中運感謝各單位的協助促成，未來需要勞資回到體制內進行溝通，一起創造雙贏。」細看大部協商內容也都符合中運工會長期爭取訴求。王慶宏表示，過去工會就已經跟資方這邊針對工作權被中國船員取代表達抗議，今年7月才因為取消勞健保問題愈演愈烈，所以實際勞資糾紛時間已長達5年。他表示，針對勞健保、中國船員等問題，這次協商是中鋼要在月底前與勞動部、經濟部協商出一個讓復保、有正常工作權方案，因此一切仍在現在進行式當中。然而，早在2個月前，中運對於工會訴求仍採取較強硬態度，為何2個月期間就突然大轉彎？王慶宏回答，這一切都要歸功給11月25日上任，迄今還沒滿1個月的洪申翰。他表示，部長上任後一直關注船員議題，使了很大力，「不然中鋼其實還是很硬的，認為只要妥協好像就是它違法一樣。」尤其，洪申翰上任後與經濟部跨部會協調，最後在經濟部國營司推波助瀾之下，讓中鋼、中運都與中運工會一起上談判桌，提出一個大家都能接受的方案，讓紛爭落幕。