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▲麥克斯不覺得沒有左前臂是一種缺陷，總會在拳賽開始前，將只有一半的左臂舉高，並用右手比著這個標誌。（圖／翻攝IG@marneymaxxoficial）

▲麥克斯常常拍攝搞笑自嘲影片，分享沒有左前臂會遇上的困擾。（圖／翻攝IG@marneymaxxoficial）

拳擊場上總會出現各種驚奇！日前巴西一場MMA賽事，由獨臂拳手麥克斯在擂台上對決四肢正常的對手，結果麥克斯開賽只花了15秒，就以一套瘋狂連擊痛打對手完成KO，也讓他瞬間名聲爆漲。12月13日週五晚間，巴西舉行了一場MMA拳賽 Shooto Brasil 127 ，其中一場賽事是由（Marney Maxx），對決擁有健全四肢的席爾瓦（Esterferson da Silva）。這場比賽開始之後，雙方很快地就互相靠近展開對拳，結果麥克斯逮到對手破綻，先用了左上踢腿穿過席爾瓦防備，成功踢中對手下巴，被踢暈的席爾瓦想往後退重整態勢，但麥克斯卻不給他喘息機會，跟上前又是一個右手重砲轟拳，再加上一個飛身膝踢，讓席爾瓦的防備瞬間瓦解，倒在地上。對手倒地無防備，麥克斯趁機補上幾波攻勢，最後打出超重的右勾拳，裁判直接喊停比賽，麥克斯只花了15秒，就KO席爾瓦取得本場比賽的勝利。這場比賽勝利之後，也讓麥克斯職業拳賽成績來到6勝4敗，2013年在MMA賽事出道的他，過去6場比賽有4場都是以KO方式取勝，另外兩次則是降伏勝，麥克斯除了招牌重拳之外，巴西柔術的降伏技巧也不再話下。這場光速KO的拳賽勝利，也讓麥克斯瞬間爆紅，IG粉絲飆升至6萬人，平時他也常常分享自己練拳生活，還很常拍攝「地獄梗」影片，自嘲沒有左前臂。不過麥克斯完全不覺得自己沒有左前臂是一種缺陷，相反的他為此感到自豪，總會在拳賽開始前，將只有一半的左臂舉高，並用右手比著，這已是麥克斯的標誌性特色。