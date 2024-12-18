我是廣告 請繼續往下閱讀

▲非常實用的LINE Keep，官方不管民眾如何慰留，已經在8月28日狠心結束服務。（圖／記者周淑萍攝）

▲任天堂紅白機正式退位任天堂「最長壽遊戲機」，改由目前還在販售的Switch給取代。（圖／NOWnews資料照片）

▲蘋果原本盒裝內都會附上一張蘋果貼紙，維持超過40年的傳統已經被取消。（圖／記者潘毅攝）

2024 年是科技快速更迭的一年，許多曾經陪伴我們的經典產品與服務黯然退場。從 LINE Keep 的結束、3G 網路的全面退場，到任天堂紅白機「最長壽主機」的退位，每一項產品都帶著獨特的時代意義。年起前一起回顧 2024 年正式走入歷史的 3C 科技與服務，紀錄這些曾為我們帶來便利與美好回憶的產品。LINE Keep在2015年推出，LINE Keep是官方長期提供給用戶免費1GB的雲端空間，可以將照片、影片、文字內容、檔案等資訊保存於LINE Keep，且不受日期和裝置移轉的限制，LINE Keep內的資料會跟著帳號移轉，不少人存放了許多珍貴的回憶，但LINE已經在今年8月結束服務。官方雖然強調還有「Keep 筆記」可以替代，但其實比較像是私人聊天室，且官方尚未公告「Keep 筆記」明確的儲存期限，因此如果有照片或是資料要備份，建議直接下載到裝置上會比較安心，而「Keep筆記」則當成「暫存」空間會比較好。3G 網路曾經是行動通訊的革新，但隨著 4G 和 5G 技術崛起，3G 網速與穩定性無法滿足現代需求。為了釋放頻譜資源，提升網路品質，決定於 2024 年 6 月 30 日全面關閉 3G 服務，讓用戶升級至支援 VoLTE 的 4G 或 5G 設備，迎向新一代通訊技術。任天堂紅白機（Famicom）自 1983 年問世以來，以經典遊戲與創新設計深受玩家喜愛，一路銷售到1990 年 11 月 21 日下一代主機Super Famicom推出推出，共計2686天為任天堂「最長壽家用主機」，但這項紀錄已經在2024 年 7月11日被Switch給打破，Switch從2017年3月3日發售到7月11日已經超過2686天，外傳2025年才會有任天堂下一代主機，因此Switch的紀錄還在持續增加中。Apple Infinite Loop 的 Apple Shop 是蘋果前總部的象徵，販售蘋果產品與獨家周邊商品，也是唯一果粉最能靠近總部朝聖的地方，但自 2017 年蘋果新總部 Apple Park 啟用後，Infinite Loop 的重要性逐漸被取代，在2024 年 1 月 20 日，該店正式關閉，象徵一個時代的結束，消費者與遊客重心也轉移至 Apple Park 遊客中心。Google 地圖「即時通訊」功能可以允許用戶透過文字與商家聯繫，但因維運成本與技術資源考量，Google 宣布於 2024 年 7 月 31 日移除此功能。用戶只能改用電話聯繫商家，似乎正在反映了 Google 簡化功能、專注核心服務的策略。Google 地圖時間軸功能記錄行蹤，不少人會用來記錄生活，或是回憶到過的足跡，但Google 宣布 2024 年 11 月 19 日關閉網頁版時間軸，僅保留手機端，藉此減少伺服器資源負擔並應對隱私風險。儘管手機版仍可使用，對於用戶來說，用電腦查看記錄的便利性還是高一點。Meta Spark 是全球知名的 AR 創作平台，廣泛用於開發 Facebook 和 Instagram 上的濾鏡特效。Meta 宣布 2025 年 1 月 14 日關閉 Meta Spark Studio 與相關工具，專注於更具潛力的產品策略。此舉引發創作者反彈，因平台關閉將影響創作者的生計與作品存續。退場原因：Apple 取消包裝內附贈貼紙，主要考量有三：1. 環保政策推動，減少材料浪費與碳排放；2. 精簡產品包裝，控制生產與運輸成本；3. 貼紙使用率下降，品牌價值已由產品設計和生態系統取代。這項變革符合蘋果永續發展策略，但也讓果粉感到儀式感流失。但蘋果也指出，要是購買新款 iPad Pro 或 iPad Air 想索取蘋果貼紙，也可以事先告知蘋果店員，每家 Apple Store 直營店內部也都會額外準備蘋果貼紙，讓顧客同樣也能夠額外拿到一張帶有 Apple Logo 的貼紙。