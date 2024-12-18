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▲周思齊引退儀式上繞場一周，並鞠躬向全場致意。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

▲談到生涯的一個遺憾，周思齊說當年「老大」王光輝要離開時，他認為自己應該要多出言挽留，「但他就比較樂觀啦，比較不想要壓力。但若那時候拜託他留下來，應該會蠻有趣的。」（圖／記者葉政勳攝）

中華職棒球星「周董」周思齊，本季結束後高掛球棒，結束輝煌的職棒選手生涯。在NOWnews《野球名人房》S2EP.99集中，他也在節目上透露自己當年進職棒，本來想說「打個5年就差不多了」，沒想到最後打了20年。另外，也談到當年因假球所出現的「黑暗時代」，直言選手們那時每年秋訓不是在聊球技，而是「找好學校了沒？」回憶在退役時各隊的致敬，周思齊在節目上特別提到了富邦悍將，「我那時候說他們是可敬的對手，然後大家都笑了。」周董點出那時候自己沒有什麼特別的意思，但在場的富邦球迷卻笑了出來。他也解釋富邦球團那時候之所以送他公事包，原因是：「他們覺得我以後當特助要帶很多資料，我就跟丘哥（丘昌榮）說：『可以送我平板啦』。」周思齊三個字，對中職而言是抗拒假球的代名詞，回首當年他分享了很多，職棒之路付出很多努力。自己也坦言，其實從加入中華職棒以來，他幾乎每一年都準備好隔年要退休，「一開始想說可不可以打5年就好，因為我選秀輪次不是很前面，第三輪才被選到，那時候想說打個5年差不多，之後回去家鄉當老師。之後就是遇到黑暗時期（假球）嘛，每一年都當最後一年。」周思齊還透露，那時候兄弟秋訓時，選手們都在討論「阿你有沒有找到學校？」討論的不是球技，而是下一步要去哪。後來是中信進來接手，加上2013年經典賽以及曼尼進來加成，整個環境開始越來越好。後來周思齊回憶7年6亞的時期，直言那時候老將退了不少，自己幫忙銜接世代，透露若「2020年有拿到，我應該就退了」，球隊也希望他繼續打，幫忙帶新人，因此才到今年才退。而談到生涯的一個遺憾，周思齊說當年「老大」王光輝要離開時，他認為自己應該要多出言挽留，「但他就比較樂觀啦，比較不想要壓力。但若那時候拜託他留下來，應該會蠻有趣的。」