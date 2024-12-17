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▲小哥哥艾理涉嫌與平台方以不法途徑獲利。（圖／IG avis__0207）

▲小哥哥艾理憤怒發聲，表示自己絕無不法。（圖／小哥哥艾理不理 臉書）

▲小哥哥艾理曬出公司內部保險箱，嚇喊不知道公司賺這麼多錢。（圖／IG avis__0207）

網紅「小哥哥艾理」（陳玟里）近期捲入「創意私房風波」，涉嫌在提供未成年少女性影像的網路成人影音平台「Fans17」中擔任監察人，涉犯兒童及少年性剝削條例，對此小哥哥艾理已經以20萬元交保，更發表聲明表示絕無涉案，更生氣喊話：「到底乾我什麼事？」沒想到接著「Fans17」就被查扣了6500萬元資金，讓小哥哥艾理傻眼表示：「以為前公司都沒賺錢。」回顧整起事件，「Fans17」平台近期遭人檢舉疑似提供未成年性影像，更提供付費內容讓觀看者購買，部分影像疑似還是偷拍畫面，堪稱「創意私房」翻版，而橋頭地檢署在接獲報案後，於11日針對平台經營地點進行搜索，也約談相關人士到案說明，其中1人就是網紅小哥哥艾理。對此小哥哥艾理立即拿出20萬元交保，更在社群上喊話：「明明就是平台方有其他創作者發未成年的影片，到底跟我有什麼關係？艾理創作的影片絕對都是合法的，我本人更不可能做什麼違法的事，也呼籲大家不要做違法、傷天害理的事。」沒想到橋頭地檢便在平台經營處查扣到6,500萬元營運資金，讓小哥哥艾理傻眼，直呼：「以為前公司都沒賺錢，我也是剛剛看新聞才知道，原來有這麼多。」據悉，「FANS 17」平台由蔡氏兄弟負責經營，小哥哥艾理則擔任監察人的角色，並到處尋找年輕、愛秀的女性拍攝性感影片，再剪輯成付費內容後提供給會員觀看，其中疑似還有未成年少女的影像，不過並不確定是否是自願拍攝或是遭到脅迫，根據檢方調查，會員人數粗估有上萬人，受害人數則還在調查當中。目前小哥哥艾理自稱是前員工，急切割「FANS 17」，是否離職尚未證實。