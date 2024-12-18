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▲Juan Soto簽下15年7.65億美元破紀錄合約，除了沒有採用延遲支付方式，還允許他在5年後可選擇跳脫合約。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平10年7億美元合約價碼被改寫，但仍在自由市場合約排行第二。（圖／美聯社／達志影像）

12月初，大聯盟強打Juan Soto與紐約大都會隊簽下了一份15年總額達到7.65億美元、最高薪資可達8億美元的巨額合約，打破大谷翔平去年所寫下的MLB最大合約紀錄。對此傳奇強打Chipper Jones有話想說，他認為如今「世紀天才」的形容詞被過度使用了，同時也認為Soto的合約有時運加成，直言大谷翔平若在今年簽約，可以拿到10億美元（約合新台幣324億元）的合約。Soto的名字瞬間成為整個棒球界的焦點，這場爭奪戰吸引了洋基、道奇、紅襪、藍鳥等豪門球隊的加入，演變成前所未有的金錢大戰，報價一路飆升。在本賽季休賽期剛開始時，多數媒體預測他的合約最高在6億至6.5億美元範圍內，但最終金額卻超越了去年道奇隊與大谷翔平簽下的10年總額7億美元的紀錄。這份合約金額之所以能如此高，自然是因為Soto在26歲就獲得自由球員資格，其過去的表現和實績受到高度評價。然而，僅僅一年後，大谷翔平被稱為職業運動史上最高額的合約就這麼輕易地被打破，這一事實在棒球界引起了不小的震撼和反響。一些棒球界的退役名宿們對此發表了不少尖銳的意見，MLB名人堂打者、生涯累計敲出2726支安打與468支全壘打的Chipper Jones，在上美國棒球專業播客節目《Foul Territory》時談到：「我聽過一些人說，Soto是屬於那種『世紀天才』的球員。確實，他是一名極為優秀且善於選球的打者。」但之後Jones開始提出自己的觀點：「我們現在對於『世紀天才』這類的形容詞用得太過泛濫了。一個世代中是否真的有這麼多『代表性』的球員？這樣的詞彙應該用來描述像大谷翔平這樣的球員。如果大谷的合約簽在Soto之後的一年，以Soto拿到7.65億美元來說，大谷肯定能拿到10億美元，這毫無疑問。」Jones的這些話可能稍微有些偏激，但確實有不少人認為大谷翔平的影響力要高過Soto，這是因為他除了場上的表現之外，在場下還有過人的魅力，能夠對於球隊、甚至是聯盟的票房和銷售紀錄產生影響。