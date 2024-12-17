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上海市副市長華源今(17日)在2024台北上海城市論壇宣布，上海市將積極推動上海居民赴台團隊遊，還強調旅遊路線一定有北市，陸委會及觀光署則都表示，歡迎中國旅客來台立場不變。不過，中國國台辦晚間回應此事時先怪罪民進黨多方阻撓，喊話撤除交流限制，後稱樂見恢復赴台旅遊。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今晚則回應華源擬推團客來台一事，她表示樂見包含上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，強調上海在「雙城論壇」談到關於涉台旅遊的意向性表態，符合兩岸民眾「要和平、要發展、要交流、要合作」的共同心願，符合兩岸民眾特別是廣大台灣民眾的利益福祉，得到台灣民眾和旅遊業界的歡迎。然而，朱鳳蓮也將矛頭指向民進黨，要民進黨盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作的「禁限阻撓」。此外，朱鳳蓮還稱，此次雙城論壇上海市照慣例和工作需要組團赴台，但部分團員和記者遭到民進黨當局刻意刁難、阻撓，無法成行，仍持續嗆聲民進黨無理取鬧，不得人心。針對華源在雙城論壇上公開表示將推動團客來台，陸委會回應表示，相關機關已做好相關準備，將視陸方文旅部正式宣布開放的具體情況，即時相應實施；但陸委會也質疑，先前是陸方文旅部片面限定在福建省，現在上海市突然跳進來，不知誰說了算？