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▲帥氣新秀大衛科倫斯韋獲選扮演新版《超人》。（圖／摘自IMDb）

▲新版《超人》預計明年夏天上映，首款海報曝光，不少觀眾充滿期待。（圖／摘自華納兄弟FB）

被視為明年最受期待大片之一的新版《超人》電影，預計本週會推出首支預告，海報已提前在影片公司官方粉絲頁上亮相，由於海報影像搭配的音樂，出現了經典的克里斯多夫李維版最著名的配樂旋律，立刻有許多影迷直呼：「超感動。」然而對於早先《正義聯盟》和相關英雄片的粉絲來說，沒能看到他們期待的亨利卡維爾版超人的續集，永遠是個遺憾，對於最新的《超人》電影也就繼續攻擊，連重新沿用經典配樂都能拿來批評。《超人》堪稱DC漫畫最知名的超級英雄，歷來在美國出現過不少影視版本，以彩色電影版而言，1978年克里斯多夫李維主演的那一版，被視為永遠的經典，地位幾乎不可動搖。可是21世紀的年輕觀眾，對於這個版本不一定熟悉，反倒有人喜愛查克史奈德執導的《超人：鋼鐵英雄》，這個版本的超人和傳統經典的版本大不相同，對於惡人的處置方式也暴力許多，卻剛好對了他們的胃口。由於查克史奈德後來被逼走，《正義聯盟》也是由《復仇者聯盟》導演喬斯威登重拍的新版本取代查克版在院線推出，直到多年後查克史奈德版才被挖掘出土，他的粉絲老是遺憾他的版本沒有辦法如原定計劃拍完，每當DC有新的超級英雄片要上映，就會固定被查克史奈德粉絲唱衰，這次《超人》也不例外。由約翰威廉斯為克里斯多夫李維版本《超人》所寫的配樂，已和同樣由他所做的《星際大戰》配樂一般，人人耳熟能詳，幾乎無法取代，新版《超人》試圖再度沿用，也不是毫無道理。只是有的網友就是要嫌：「沿用舊配樂，那新版還能算是重啟嗎？都沒有創意。」也有人解釋：「這段音樂雖然是取自經典版的配樂，卻經過了一些重新編曲處理，不是完全挪用，沒有必要反應那麼強烈。」新秀大衛科倫斯韋領銜主演的新版《超人》能否拿下出色的票房成績？明年夏天就知分曉。