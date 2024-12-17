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美股四大指數周二 (17 日) 早盤開低，本周市場關注美國聯準會貨幣政策會議週三宣布降息，以及對於明年的降息幅度看法。美股今日開盤，道瓊工業指數跌約260點或0.61%，那斯達克指數跌約130點或0.61%，標普 500 指數跌35點或0.52%，費城半導體指數跌105點或2%。個股部分，特斯拉股價持續飆升，來到480美元，漲幅來到3.67%；近一兩周呈現瘋狂漲勢的晶片供應商博通（Broadcom）則呈現回檔，早盤下跌逾5%。美國稍早公布最新11月零售銷售數據，增速超乎預期，加上上週公佈的生產者物價指數(PPI)同樣高過預期，通膨隱憂再度浮現，諸多經濟學家與分析師認為，明年聯準會降息幅度可能趨緩甚至停止，對於本周稍後將公布的利率政策也出現憂慮。蒙特利爾銀行資本市場（BMO Capital Markets）分析師林金(Ian Lyngen)強調，人們對明天聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議的預期並沒有改變，降息1碼仍是共識，但許多人都認為聯準會主席鮑爾將讓市場為 2025 年初的暫停降息做好準備。