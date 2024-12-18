大陸冷氣團南下濕冷一整週，CoCo都可今（18）日週三好友日，開喝「日焙珍珠鮮奶茶買一送一」，換算每杯只要40元一定要喝吧！明（19）日起連續3天，還推出「小湯圓奶茶50元」、隱藏版「花生小湯圓奶茶55元」單杯特價，喝到冬至好暖心。精品奶茶BLIKE開喝「搖滾拿鐵」霜緹新品。
📌CoCo都可今「日焙珍珠鮮奶茶」買一送一！冬至小湯圓奶茶50元
CoCo都可嚴選日本鹿兒島焙茶融合香濃鮮奶茶，打造醇厚不苦澀的「日焙珍珠鮮奶茶」還點綴Q彈蜜珍珠。今12月18日在官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券可享「日焙珍珠鮮奶茶(L)第二杯只要0元」優惠，相當於「買一送一」兩杯80元，換算下來平均一杯竟然只要40元！提醒大家，每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度自由選擇；數量有限，售完為止。
即將迎接冬至，CoCo都可將手煮迷你紅白小湯圓融入阿薩姆奶茶中，軟糯生香的全新口感奶茶滿足咀嚼控。12月19日至12月21日連續3天，在官方LINE領券、線上或臨櫃購買「小湯圓奶茶50元」，還有隱藏版「花生小湯圓奶茶55元」都單杯特價好划算！數量有限，售完為止。
📌BLIKE開喝「搖滾拿鐵」霜緹新品
精品奶茶BLIKE又有新作！以斯里蘭卡烏瓦產區紅茶及稀有白毫銀針的濃郁茶香，搭配日本中澤鮮奶油製成的絲滑霜緹，並加入現煮珍珠及莊園特選咖啡凍，豐富口感收服咀嚼控。濃滑霜緹的「搖滾拿鐵」中杯180元、輕盈霜緹的「輕搖拿鐵」中杯140元，全台門市開喝。
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CoCo都可嚴選日本鹿兒島焙茶融合香濃鮮奶茶，打造醇厚不苦澀的「日焙珍珠鮮奶茶」還點綴Q彈蜜珍珠。今12月18日在官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券可享「日焙珍珠鮮奶茶(L)第二杯只要0元」優惠，相當於「買一送一」兩杯80元，換算下來平均一杯竟然只要40元！提醒大家，每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度自由選擇；數量有限，售完為止。
即將迎接冬至，CoCo都可將手煮迷你紅白小湯圓融入阿薩姆奶茶中，軟糯生香的全新口感奶茶滿足咀嚼控。12月19日至12月21日連續3天，在官方LINE領券、線上或臨櫃購買「小湯圓奶茶50元」，還有隱藏版「花生小湯圓奶茶55元」都單杯特價好划算！數量有限，售完為止。
📌BLIKE開喝「搖滾拿鐵」霜緹新品
精品奶茶BLIKE又有新作！以斯里蘭卡烏瓦產區紅茶及稀有白毫銀針的濃郁茶香，搭配日本中澤鮮奶油製成的絲滑霜緹，並加入現煮珍珠及莊園特選咖啡凍，豐富口感收服咀嚼控。濃滑霜緹的「搖滾拿鐵」中杯180元、輕盈霜緹的「輕搖拿鐵」中杯140元，全台門市開喝。