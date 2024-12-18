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▲冬至喝杯小湯圓奶茶手搖飲料好方便，單杯50元優惠不囉唆。（圖／CoCo都可提供）

▲BLIKE開喝「搖滾拿鐵」霜緹新品。（圖／BLIKE提供）

大陸冷氣團南下濕冷一整週，CoCo都可今（18）日週三好友日，開喝「日焙珍珠鮮奶茶買一送一」，換算每杯只要40元一定要喝吧！明（19）日起連續3天，還推出「小湯圓奶茶50元」、隱藏版「花生小湯圓奶茶55元」單杯特價，喝到冬至好暖心。精品奶茶BLIKE開喝「搖滾拿鐵」霜緹新品。CoCo都可嚴選日本鹿兒島焙茶融合香濃鮮奶茶，打造醇厚不苦澀的「日焙珍珠鮮奶茶」還點綴Q彈蜜珍珠。提醒大家，每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度自由選擇；數量有限，售完為止。即將迎接冬至，CoCo都可將手煮迷你紅白小湯圓融入阿薩姆奶茶中，軟糯生香的全新口感奶茶滿足咀嚼控。數量有限，售完為止。精品奶茶BLIKE又有新作！以斯里蘭卡烏瓦產區紅茶及稀有白毫銀針的濃郁茶香，搭配日本中澤鮮奶油製成的絲滑霜緹，並加入現煮珍珠及莊園特選咖啡凍，豐富口感收服咀嚼控。濃滑霜緹的「搖滾拿鐵」中杯180元、輕盈霜緹的「輕搖拿鐵」中杯140元，全台門市開喝。