受到強烈冷空氣影響，越南北部地區17日氣溫大幅下降，部分山區更降至攝氏4度，創下今年入冬以來最低溫。

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根據《越南快訊網》（VnExpress）報導，越南水文氣象預報中心指出，北部山區包括萊州省的氣溫降至攝氏4度，山羅省和老街省等高海拔地區的氣溫也僅約6度左右。首都河內受到寒流影響，位於郊區的巴位區氣象站測到攝氏11度，是當地今年入冬以來的最低溫。

美國氣象機構AccuWeather預測指出，隨著寒流逐漸遠去，未來幾天河內白天氣溫將回升至21至23度，但夜間氣溫依舊偏低，可能下探至9度。至於高海拔的老街省沙壩地區，19日氣溫預計僅有4至12度，仍然非常寒冷。

當地氣象單位提醒，北部地區民眾應注意保暖，特別是山區居民須防範低溫帶來的健康與農作影響，並做好因應措施。

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