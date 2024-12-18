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隨著中國跨境電商市場迅速崛起，馬來西亞廉價航空公司亞航旗下的物流部門特力博（Teleport）積極布局，力圖縮短中國到東南亞的物流時間，提供更快速且實惠的跨境電商服務。特力博首席執行長阿那朱·差龍翁沙（Anajuk Pete Chareonwongsak）接受《日經亞洲》訪問時表示，公司已在中國深圳設立辦事處，擴大與中國物流公司、貨運商及電商平台的合作，以提升運輸速度及物流效率。他指出，深圳、廣州和香港是中國跨境電商的重要出口樞紐，目前從中國將商品送達東南亞消費者手中，標準運送時間約五天。阿那朱透露，特力博的目標是在保有價格優勢的前提下，將運送時間縮短至一天，實現「下單隔日送達」。這項目標將透過加強與中國電商平台及物流公司的合作達成，包括與順豐航空共享物流網絡。他表示沒有中國的合作夥伴，這樣高難度的目標將難以實現。美國國際貿易管理局預測，東南亞的國際電商市場需求將從去年1940億美元（約新台幣6.2兆元），增至2025年3300多億美元（約新台幣10.6兆元），展現出強勁的成長動能。特力博預估，明年中國與東南亞五大電商市場（馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓和越南）之間的貨運市場價值將達到38億美元（約新台幣1240億元）。成立於2018年的特力博，雖然規模不大，但已成為東南亞重要的物流新勢力，擁有三架專用貨機，平均每日處理17萬1000個包裹，其中近半來自中國運往東南亞各國。特力博致力於提供快速、高效的跨境物流服務，未來若能縮短運輸時間至一天，將有望成為中國與東南亞之間電商物流的關鍵推手。