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印尼首座核電廠將落地雅加達以北421公里的格拉薩島（Pulau Kelasa），預計2028年開始動工，標誌著印尼朝核能發電及淨零排放目標邁出關鍵步伐。格拉薩島位於邦加勿里洞省（Bangka Belitung），距離新加坡東南約553公里。該核電站由印尼Thorcon公司主導，第一階段將試建一座500兆瓦（MW）發電廠，第二階段計劃增建六座，總發電容量將達3.5吉瓦（GW）。首座發電廠預計2032年開始輸電，目標電價低於每千瓦時6.9美分。根據Thorcon公司計畫，核電站將使用稀土元素釷（thorium）*作為燃料。釷是錫生產的副產品，而邦加勿里洞擁有豐富的錫礦資源，有利於核電站的燃料供應。Thorcon營運總監波布表示，目前政府正在審核土地規劃，等待最終批准。這項計畫獲得印尼國家能源委員會支持，目的在應對能源需求成長並加速能源轉型。印尼政府目標在未來15年內新增100吉瓦電力供應，其中75％來自可再生能源，5％來自核能。印尼國家能源委員會表示，已物色29個適合建造核電廠的潛在地點，主要集中在爪哇島以外，包括邦加勿里洞、西加里曼丹、南蘇拉威西和北馬魯古四省。當局在選址過程中特別考量海嘯風險、火山活動與斷層線等因素，並優先選擇靠近工業區與能源需求中心的地點。印尼政府預計，到2060年核能發電量將達45至54吉瓦，會是印尼能源版圖的重要一席。此外，印尼政府計劃攜手日本、美國、韓國、法國及中國等國，加速推進核電項目。印尼政府過去曾宣示，將在2050年前興建超過20座核電廠，希望提振中部與東部地區經濟，並實現長期能源自主與永續發展目標。