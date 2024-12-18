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▲六月（中）、李易11月中一起出席老牌演員石英的告別式。（圖／NOWnews資料照）

▲六月（右）、李易11月初參加大牙夫妻舉辦的明星羽球賽。（圖／傳軒媒體提供）

▲▼六月有張娃娃臉，看不出來奔50歲，外貌保養得宜。（圖／AMY&SAMANTHA JEWELRY提供、NOWnews資料照）

48歲金鐘視后六月（本名蔡君茹）去年起不時傳出和小7歲老公李易婚變和分居，今（18）日女方被爆料3年前開始和僱來當孩子保母、小20歲滑雪教練搞曖昧，彼此傳露骨訊息「聊色」，與李易甚至擬好離婚協議，13年婚姻已經名存實亡，對此，據《鏡週刊》報導，與六月疑似有越界行為的男子，為身高188公分、笑容陽光、長相斯文的outdoor（喜愛戶外活動）型男，本身有女友，情史豐富，他2021年起和六月過從甚密，報導形容雙方「私訊內容極其露骨，那些對話等於是從六月的口中承認自己與李易之外的情事」。報導指出，六月曾經跟滑雪教練訴苦，內容大意是自己和李易、前男友都不是很合，只有和他最合拍，且目前該男保母正在澳洲打工度假，即便分隔兩地，六月依舊幾乎天天傳訊息給男方，除了傾吐心事還會聊男女情色之事。針對遭爆料和滑雪教練關係不單純，六月透過經紀人回應：六月和李易5月底再度驚傳分居，13年婚姻岌岌可危，當時對於婚變傳言，六月在粉專發文，強調沒有離婚，只是結婚久了，夫妻難免有齟齬，「生活照舊，一切如往常一樣，小孩大了，開始有自己想約的局，爸爸媽媽也只能帶他們分開行動，老夫老妻，常常還是會為了瑣事『摩擦生熱』！感謝各大媒體的關心，配偶欄沒有變哦！」此外，六月澄清，與李易還同住一個屋簷下，只是最近真的比較忙，為滿足兒子、女兒各自的需求，夫妻倆必須分開行動，「雙寶爸媽應該很懂。」貼文發布沒多久，李易在留言區放上4個舉起手臂打氣的符號、1個雙手合十的符號，回應老婆六月的發言，見到有網友點名：「被分居男不用講些什麼嗎？」李易親自回覆：「我該說什麼呢？」附上哭笑不得的表情符號，六月則連續寫下7個「哈」字。