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由於經濟數據顯示，消費者支出保持穩健，而美國聯準會（Fed）年內最後一次利率會議即將在18日舉行，市場抱持謹慎態度，觀望氛圍濃厚，美股週二（17日）回落，主要指數收盤盡墨，道瓊工業指數收黑超260點，連續第9個交易日下跌，創1978年來最長連跌紀錄。道瓊工業指數下挫267.58點或0.61%，收43449.90點。標普500指數小跌23.47點或0.39%，收6050.61點。那斯達克指數滑落64.83點或0.32%，收20109.06點。費城半導體指數挫跌86.27點或1.64%，收5169.79點。儘管大盤表現良好，那斯達克指數週一創下歷史新高；標普500指數12月6日創下新高，目前與該水準差距不到1%，年內累計漲幅接近27%；但道瓊工業指數近期表現掙扎，在本月初首次站上4萬5000點後，就展開了連跌，更在週二記錄到自1978年2月以來最長的連續九日下跌紀錄。推動道瓊工業指數下跌的原因是投資人紛紛轉向科技股，並撤出一些在美國總統當選人川普（Donald Trump）11月確定連任後上漲的舊經濟股票。這些股票而非科技股在道瓊工業指數中占據主導地位。阿爾比恩金融集團（Albion Financial Group）首席投資官韋爾（Jason Ware）表示，「這就是典型的聯準會議前市場表現，投資者面臨一定的不確定性，不確定如何進行倉位調整。大家都知道聯準會會降息1碼，但鮑爾的言論和經濟預測的細節仍充滿未知，因此市場有些緊張。」稍早公布的數據顯示，美國11月零售銷售增長穩健，凸顯消費者的韌性。儘管這份報告未改變市場對聯準會本週降息的預期，但BMO資本市場公司（BMO Capital Market）的林金（Ian Lyngen）表示，聯準會可能為明年年初的「按兵不動」做好市場鋪墊。同時，週二發佈的工業產出數據意外連續第三個月下滑。投資者目前聚焦聯準會週三的利率決議，市場普遍預期將宣布降息1碼，將聯邦基金利率目標區間下調至4.25%至4.5%。但未來幾個月的政策路徑尚不明朗。儘管美國經濟表現穩健，但川普提出的經濟政策可能令聯準會對未來降息節奏持謹慎態度。美國銀行（BAC-US）執行長莫尼罕（Brian Moynihan）表示，聯準會能將利率下調至3.75%，即從當前水平再降息三次。「他們需要略微降低利率，但必須更加謹慎，因為美國經濟比三個月或六個月前表現更強勁，但依然存在潛在弱點。」Sevens Report Research創辦人兼總裁艾塞耶（Tom Essaye）指出，市場對2025年降息路徑的預期，將比週三的決議本身對股票和債券走勢影響更大。輝瑞上漲4.63%至每股 26.43 美元。製藥巨頭輝瑞公布2025年銷售和獲利與華爾街分析師預期相符。特斯拉股價收紅3.64%至每股479.86美元，續創新高紀錄。瑞穗證券（Mizuho）將特斯拉目標價從先前的水平上調一倍多，從285美元調至515美元。