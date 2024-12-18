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一名國際戰爭罪檢察官指出，敘利亞「萬人塚」中浮現的證據揭露，被推翻的阿塞德（Bashar al-Assad）政權運作一套「國家主導的死亡機器」。據估自2013年以來，有超過10萬人遭到酷刑折磨並被殺害。根據路透社報導，國際戰爭罪檢察官拉普（Stephen Rapp）17日在參觀大馬士革附近庫塔伊法（Qutayfah）與納賈（Najha）兩處大規模墓地後表示，「我們可以肯定的說，有超過10萬人被秘密逮捕，並在這個機器中遭到酷刑致死。」拉普接續說道，「根據我們在這些大規模墳墓中看到的情況，我對這些數字幾乎沒有任何懷疑。」並補充稱，「自納粹時期以來，我們確實從未見過類似的情景。」拉普曾在盧安達與獅子山的戰犯法庭擔任檢察官，過去曾擔任美國戰犯法庭特使，現與敘利亞民間社會合作記錄戰爭罪行證據，並為可能的未來審判作準備。拉普指出，「從秘密警察將人們從街頭和家中帶走，到獄卒和審訊者將他們活活餓死、折磨致死，再到卡車司機和推土機操作員掩埋屍體，成千上萬的人參與了這個殺戮系統。」他表示，「我們談論的是一個國家的恐怖統治系統，這個系統已經演變為一部死亡機器。」自2011年阿薩德對抗議活動的鎮壓演變為全面戰爭以來，據估計已有數十萬敘利亞人喪生。包括監獄內的大規模處決以及對敘利亞平民使用化學武器在內，阿薩德及其已故父親哈菲茲．阿塞德（Hafez al-Assad）長期以來一直被人權組織和多國政府指控實施了廣泛的非法處決。目前流亡至俄羅斯莫斯科的阿薩德多次否認其政府犯下人權侵犯行為，並將反對者描繪成極端分子。美國敘利亞緊急工作組（Syrian Emergency Task Force）負責人穆斯塔法（Mouaz Moustafa）也曾參觀過庫塔伊法，並估計僅該地就至少埋有10萬具屍體。位於海牙的國際失蹤人員委員會（International Commission on Missing Persons）表示，該機構收到的數據顯示，敘利亞境內可能有多達66處尚未核實的大規模墳墓點。委員會已接到超過15.7萬名失蹤人員的報告。委員會負責人邦伯格（Kathryne Bomberger）向路透社表示，其失蹤人員通報網站「湧入大量失蹤家屬的聯繫」，數據呈現「爆炸性成長」。相比之下，1990年代巴爾幹戰爭期間，失蹤人數約為4萬人。對於敘利亞的家庭而言，尋求真相的過程可能漫長而艱難。邦伯格表示，DNA比對至少需要三位家屬提供參考樣本，並對墳墓中發現的每一具遺骸提取樣本。委員會呼籲對這些地點加以保護，以保存未來潛在審判所需的證據。美國國務院17日表示，正在與多個聯合國機構合作，以確保敘利亞人民獲得答案並實現問責。