今晚到明晨（18日）大陸冷氣團南下，平地低溫探10度以下，早晨出門後來杯咖啡暖暖身，7-11「LINE禮物」中有熱卡布奇諾、熱好時可可買一送一；全家今（18）日起大杯特濃美式、荔枝貴妃紅茶、好喝奶茶10元多一杯。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾中杯熱好時經典可可，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜12月18日至12月22日
◾大特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾特大冰荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜12月20日至12月22日
◾天然水610ml買1送1，5折（原價20元、特價10元）
◾牧場直送4.0海鹽焦糖牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾小林煎餅 雞蛋煎餅買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾偉特 鮮奶油糖買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾農心 安城湯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
📍APP｜即起至12月24日
◾大燕麥拿鐵3杯130元，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡萊爾富
📍APP｜即起至2025年1月7日
◾中杯特濃美式16杯449元， 6.2折（原價45元、特價28元）
◾中杯特濃拿鐵12杯449元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯風味茶系列10杯449元，6.9折（原價65元、特價45元）
購買以上組合再贈野生貓貓怪 彈片收納包／手機手腕帶任一件
🟡OK超商
📍門市｜即日起至12月31日
◾茗京萃紫蘇飲39元，7.1折（原價55元）
◾茗京萃百草甘39元，7.1折（原價55元）
◾阿華田摩卡拿鐵7折（原價65元、特價46元）
◾阿華田經典7折（原價50元、特價35元）
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