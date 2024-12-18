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立法院17日針對考試院人事同意權案進行投票，未料民眾黨立委黃珊珊卻在柯麗鈴同意與不同意欄位都蓋章，為此被黨團罰了5萬元、停權2個月處分。對此，北市議員游淑慧大酸，黃珊珊是當了21年議員的政壇老鳥，從來不曾投錯票，結果一變成立委，就突然不會投票了？民眾黨團17日上午特地針對考試委員人事同意權投票召開記者會，宣布將對被提名人柯麗鈴與伊萬‧納威投下不同意票；豈料立委黃珊珊卻蓋錯章，對柯麗玲蓋同意，只好再蓋不同意形成廢票。黃珊珊事後向大眾致歉，坦承進場投票蓋章時，先針對柯麗鈴、伊萬．納威蓋下不同意，但蓋其他同意票時，不小心又蓋到柯麗鈴那一欄，她現場立刻向立法院長韓國瑜反映，請求補救，但依規定無法抽換選票，因此仍依規投入票匭。民眾黨團下午聲明，黨團了解黃珊珊是無心之過，但為貫徹紀律，其餘7成員一致決議予黃珊珊罰款新台幣5萬元，並自21日起暫停出席黨團會議2個月。對此，游淑慧酸，黃珊珊不是政壇菜鳥小姑娘，是當了21年議員的政壇老鳥，從來不曾投錯票，結果一變成立委，就突然不會投票了？一張只有「同意」與「不同意」兩個選項的票，她都投錯，是故意還是過失，心知肚明啦，「天邊那一道『曙光』」。