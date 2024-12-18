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台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳案，接近偵查終結階段，昨（17）日以證人身分，傳喚約談有「戰狼小姐姐」之稱的陳智菡與丈夫許甫，以及「學姐」黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱，另還有木可公司的員工何璦廷、李婉萱等6人，上午前往台北市調處北機站後，大約下午1時54分許，6人分別前往北檢複訊。陳智菡、許甫夫妻檔以及吳怡萱等人，滿臉笑容進入北檢複訊，也回應媒體「釐清政治獻金跟競選小物是不一樣的東西，所以來幫他們釐清一下」等語，歷經大約3小時複訊，吳怡萱率先離開北檢，她表示，「有告訴檢察官，希望我的偵訊內容，不要出現在周刊的報導裡面。檢察官則回說，我也很困擾」。陳智菡複訊完畢後，則是滿臉笑容跟著丈夫許甫一起離開台北地檢署，陳於受訪時表示，「我是好國民，今天是來協助釐清真相」「希望司法能早日還當事人一個公道。」不過，根據了解，她們4人可能也同因涉及違反政治獻金法，由證人轉列被告偵辦。根據《聯合報》報導，民眾黨利用「網紅帶貨」的銷售手法，藉由黃瀞瑩、陳智菡、許甫與吳怡萱等人，來吸引選民捐贈政治獻金，再發送折扣碼發送競選小物，而她們也可以從中抽佣。但因抽佣的錢，疑似來自政治獻金，涉及違反政治獻金法，雖然昨日全都以證人身分請回，但這4人也可能會由證人轉列被告。京華城容積率案與政治獻金假帳案已接近尾聲，最快下周偵結起訴。