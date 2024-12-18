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▲全家康康5週末好康，泡麵、雪糕買一送一。（圖／全家提供）

▲全家霜淇淋10元多一支，優惠只到今天。（圖／全家提供）

▲7-11隨機贈送百萬張厚乳拿鐵30元嚐鮮優惠券。（圖／取自7-11）

全家本週康康五優惠提早曝光，自12月20日起至12月22日一堆商品買一送一，包括海鹽焦糖牛奶雪糕、農心安城湯麵全5折，必囤的還有小林煎餅，平均單包只要15元開吃，還有霜淇淋10元多一支只到今天。7-11則是即起到年底前，隨機贈送上百萬張「厚乳拿鐵30元」優惠券，記得檢查APP，確認幸運兒是不是你。◾天然水610ml買1送1，5折（原價20元、特價10元）◾牧場直送4.0海鹽焦糖牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾小林煎餅 雞蛋煎餅買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾偉特 鮮奶油糖買1送1，5折（原價39元、特價20元）◾農心 安城湯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）全家霜淇淋不限支付方式、不限口味第二支10元，需出示會員條碼，並且優惠只到今（18）日，單支相當於約6折開吃。此外，7-11即起至12月31日，隨機贈送上百萬張「厚乳拿鐵30元」嚐鮮優惠券，只要打開手機OPENPOINT APP⮕點選行動隨時取⮕提貨券⮕兌換券，即可確認幸運兒是不是你！