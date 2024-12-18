美式賣場好市多因為商品價格實惠，成為現在許多家庭補足生活用品、飲食的首選之處，然而在好市多消費必須要申辦會員卡，但你是否真的了解好市多的會員卡規則？會不會自己已經錯過很多卻不自知呢？近日就有網友分享收到好市多回饋金，加總金額突破萬元，讓他感到非常驚喜，貼文曝光後，引起廣大迴響，有人爽賺免費的iPhone 16，但有人則有一筆該拿到的錢沒拿到，偏虧！
一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「大家今年收到多少回饋金？今年因為搬家本來就要買家電家具，所以直接升級黑鑽卡，本來想說多2%還好，結果聯名卡累積6523元回饋，黑鑽卡則有5022元耶！直接現省11500元，好奇大家領到好市多回饋金最高是多少？」
貼文曝光後，不少持有黑鑽卡的會員紛紛回應「聯名卡就三萬多了，黑鑽卡領滿封頂三萬，直接免費買iPhone 16！」、「我也是黑鑽回饋7400元，還有聯名卡的回饋，有需求的真的要升級」；但也有一堆會員表示「我聯名卡也有6000，我是不是也適合升級黑鑽卡啊？一直沒升就覺得是在騙錢」、「今年我好多金回饋有5000多，感覺也是適合升黑鑽的嗎？」
好市多「黑鑽卡」是什麼？真的不是店員要搶業績
事實上，該網友之所以會有兩筆回饋，這是因為在好市多使用富邦Costco聯名卡會有2%的回饋，而如果你是「黑鑽卡」的會員的話，那還會再有2%的回饋。根據現行好市多的會員卡分別當中，有所謂的「金星會員」以及「黑鑽金星會員」兩種，前者年費1350元，後者年費3000元。
常常會有人搞不清楚，自己到底是不是應該要升級成為「黑鑽卡會員」，經常被店員推銷之後聽到年費貴了1650元就退縮，甚至有人常常認為店員是在騙錢、搶業績。但其實黑鑽卡這個2％會員回饋，只要一年在好市多消費82500元以上的民眾就可以升級，因為回饋就會抵掉多出來的會員費，還能享有許多黑鑽會員才有的折扣商品。
好市多「黑鑽卡」回饋金試算！不要再傻傻當外行人
因此像是上述貼文當中，有民眾完全搞不清楚自己是否該升黑鑽卡，看聯名卡回饋金額也是一個依據，如果富邦好市多聯名卡你的2%回饋在一年內累積超過1650元，那表示你其實一年在好市多消費超過82500元，其實升級黑鑽卡絕對比較划算！
《NOWnews》記者也採訪好市多黑鑽卡會員的陳先生，他向記者分享自家消費，自己家總共是六個人，一年在好市多消費金額大約是20萬左右，升級黑鑽卡之後，每年會回饋4000元，扣掉多出來的1650會員費，其實還現賺2350元，不拿白不拿！因此如果你是常常去逛好市多的民眾，可以稍微看一下自己聯名卡回饋去回推，看看是否適合升級黑鑽卡，以免錯過多出來的回饋金啦！
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貼文曝光後，不少持有黑鑽卡的會員紛紛回應「聯名卡就三萬多了，黑鑽卡領滿封頂三萬，直接免費買iPhone 16！」、「我也是黑鑽回饋7400元，還有聯名卡的回饋，有需求的真的要升級」；但也有一堆會員表示「我聯名卡也有6000，我是不是也適合升級黑鑽卡啊？一直沒升就覺得是在騙錢」、「今年我好多金回饋有5000多，感覺也是適合升黑鑽的嗎？」
好市多「黑鑽卡」是什麼？真的不是店員要搶業績
事實上，該網友之所以會有兩筆回饋，這是因為在好市多使用富邦Costco聯名卡會有2%的回饋，而如果你是「黑鑽卡」的會員的話，那還會再有2%的回饋。根據現行好市多的會員卡分別當中，有所謂的「金星會員」以及「黑鑽金星會員」兩種，前者年費1350元，後者年費3000元。
常常會有人搞不清楚，自己到底是不是應該要升級成為「黑鑽卡會員」，經常被店員推銷之後聽到年費貴了1650元就退縮，甚至有人常常認為店員是在騙錢、搶業績。但其實黑鑽卡這個2％會員回饋，只要一年在好市多消費82500元以上的民眾就可以升級，因為回饋就會抵掉多出來的會員費，還能享有許多黑鑽會員才有的折扣商品。
好市多「黑鑽卡」回饋金試算！不要再傻傻當外行人
因此像是上述貼文當中，有民眾完全搞不清楚自己是否該升黑鑽卡，看聯名卡回饋金額也是一個依據，如果富邦好市多聯名卡你的2%回饋在一年內累積超過1650元，那表示你其實一年在好市多消費超過82500元，其實升級黑鑽卡絕對比較划算！
《NOWnews》記者也採訪好市多黑鑽卡會員的陳先生，他向記者分享自家消費，自己家總共是六個人，一年在好市多消費金額大約是20萬左右，升級黑鑽卡之後，每年會回饋4000元，扣掉多出來的1650會員費，其實還現賺2350元，不拿白不拿！因此如果你是常常去逛好市多的民眾，可以稍微看一下自己聯名卡回饋去回推，看看是否適合升級黑鑽卡，以免錯過多出來的回饋金啦！