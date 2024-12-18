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▲網友分享自己最近收到好市多發放回饋金，除了聯名卡的回饋之外還有黑鑽卡的回饋，加總領了11500元左右，讓他相當開心。（圖/好市多商品經驗老實說）

▲好市多一般的會員卡為「金星會員」，年費是1350元，而如果消費達到門檻，可以升級年費3000元的「黑鑽卡」，購物因此享有2%的回饋。（示意圖／記者楊智傑攝）

▲好市多黑鑽卡會員可以享有2%的優惠，如果一年消費超過82500元的話，就非常適合申辦哦！（圖/好市多老實經驗分享說＿

美式賣場好市多因為商品價格實惠，成為現在許多家庭補足生活用品、飲食的首選之處，然而在好市多消費必須要申辦會員卡，近日就有網友分享收到好市多回饋金，加總金額突破萬元，讓他感到非常驚喜，貼文曝光後，引起廣大迴響，一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「大家今年收到多少回饋金？貼文曝光後，不少持有黑鑽卡的會員紛紛回應；但也有一堆會員表示事實上，該網友之所以會有兩筆回饋，根據現行好市多的會員卡分別當中，常常會有人搞不清楚，自己到底是不是應該要升級成為「黑鑽卡會員」，但其實黑鑽卡這個2％會員回饋，因此像是上述貼文當中，有民眾完全搞不清楚自己是否該升黑鑽卡，看聯名卡回饋金額也是一個依據，《NOWnews》記者也採訪好市多黑鑽卡會員的陳先生，他向記者分享自家消費，自己家總共是六個人，因此如果你是常常去逛好市多的民眾，可以稍微看一下自己聯名卡回饋去回推，看看是否適合升級黑鑽卡，以免錯過多出來的回饋金啦！