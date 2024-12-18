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中華職棒季後自由市場競爭激烈，中信兄弟本季結束後「雙子」陳子豪和詹子賢的續約動向受到矚目，而目前受到多支球隊追求的陳子豪，情況逐漸明朗化。根據《NOWnews》專欄作家王翊亘說法，味全龍跟台鋼雄鷹都開出6年合約，而母隊中信兄弟則是在這場追求戰中處於落後。29歲的陳子豪今年出賽87場比賽，繳出2成76打擊率，敲出17轟，是生涯次高紀錄，長打率5成15，上壘率3成55都是聯盟頂級數字。加上今年是市場大年，此前樂天桃猿重砲手朱育賢已經簽下一紙相當不錯的合約，陳應該也有機會爭取漂亮的數字。今年陳子豪只有60萬月薪，隨著本季打出好表現，他有機會月均薪80萬以上合約，此前已有2隊開出的5年以上合約，他甚至有機會拿到史上首次6年複數年合約，6年實拿總額超過6000萬。此前有傳聞稱陳子豪已經做出決定，不過根據王翊亘說法，目前尚未做出最終選擇。他在個人社群網站上寫道，「據了解，目前有2到3支球隊進入第三階段決選，而且合約都至少超過6年，秉初運動經紀說，因為還有一些合約細節與未來規劃待討論，所以沒辦法這麼快決定。」該文中也提到，「味全龍跟台鋼雄鷹都提出超過6年合約，母隊中信兄弟則是6年，合約競爭狀態落後。」中信兄弟則表示，還在跟對方陣營溝通中，對於陳子豪經紀公司提出的一些合約內容想法，球團正研議中。