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行政院秘書處長徐益梁遭爆和親密的女下屬陳姓諮議有不倫戀，且還長期欺壓職員，刁難手臂斷肢的工友。對此，媒體人張禹宣表示，該處長不僅讓小三在政院裡三級跳，兩人早上和中午都要在辦公室裡，關起門來吃早餐、午休，「我不知道他們是吃哪一種早餐？」讓他直呼噁心。張禹宣17日在節目《新聞大白話》指出，該處長跟小三、一個陳姓的諮議聯手，霸凌七、八個工友、駕駛，把他們逼到走人，其中有個工友肢體上有點不方便，這處長竟故意一直叫他去搬公文、搬箱子、搬重物，「啊他只有一隻手耶？就刻意，整天這樣給他凌遲！」該名工友被逼到想走人，結果卻還被處長刁難，「對於一個秘書處長有那麼重要嗎？那他為什麼要這樣做？他就是要羞辱凌虐他，藉以製造自己的優越感嘛！」張禹宣續指，該名處長還讓這位小三在行政院裡三級跳，兩個人早上要一起吃早餐，且還是門關起來吃早餐，想送公文、送報告進辦公室，要等他們「吃完早餐」才可以，「我不知道他們是吃哪一種早餐？」中午也是，兩個人把門關起來、燈關掉，躲在裡面，一起午休；晚上則是一起跑到副院長官邸，「把那邊當作是什麼Motel、Hotel一樣？不知道他們去去那邊幹嘛？就享受說『我們的待遇跟副院長一模一樣』？」