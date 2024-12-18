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MLB官方X於今（18）日完成了公布「2024年Top 100精彩表現」的前3名，洛杉磯道奇隊球星大谷翔平，以創歷史的「50轟50盜完成戰」榮膺第1名。而有意思的是，前3名獲選者都是道奇隊，而且大谷翔平一個人就達成了2個。在9月20日客場站邁阿密陣馬林魚的比賽中，大谷翔平打出了史詩一戰，全場6個打數擊出6支安打，包括3支全壘打，貢獻10分打點，還完成了2次盜壘。當天比賽的第7局，他擊出單場雙響砲，成為個人本季第50支全壘打。而在第1局敲出二壘安打後，成功盜三壘，達成了本季50次盜壘的里程碑。MLB官方X以「無與倫比的選手，無與倫比的賽季！」讚頌了大谷的偉大成就。排名第2的精彩表現，是大谷的隊友、35歲內野手Freddie Freeman，他在世界大賽首戰對上紐約洋基，於延長第10局對陣洋基隊時，揮出逆轉再見滿壘全壘打。排名第3的精彩表現，則是大谷翔平在8月24日對戰坦帕灣光芒隊的主場比賽中，在第9局平手局面下揮出再見滿壘全壘打，並完成了「40轟40盜」的壯舉。