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華盛頓巫師鋒線Kyle Kuzma日前因傷到肋骨已經缺席7場比賽，目前仍高掛免戰牌。雖然近日Kuzma飽受傷勢所苦，但在市場上仍是各隊爭取得優質綠葉，在今根據美媒《Forbes》記者Evan Sidery透露，「巫師已經降低對Kuzma的要價，預計將是一枚首輪籤與一位潛力球員。」記者Evan Sidery說：「在去年交易截止日前與今年休賽季，巫師對Kuzma的要價是至少2枚首輪籤，但現在只需要一枚首輪籤與一位潛力球員，據我所知邁阿密熱火、沙加緬度國王與洛杉磯湖人都有意追求。」本季Kuzma薪資為2352萬美元，合約還剩下3個賽季，且他的合約可說是物超所值，他的薪資屬於逐年降低，下個球季為2147萬美元，最後一年和瘀為1943萬美元。Kuzma本季僅出賽12場均為先發出戰，場均上場27.5分鐘，能貢獻15.8分、5.6籃板、1.9助攻，三分命中率為27.6％、整體命中率為42％。有關Kuzma傷勢的最新動態，《CBS Sports》表示，「Kuzma的身體狀況一直往好的方面去，但巫師並不急於讓他復出，希望他能達到100％的狀態再歸隊。」