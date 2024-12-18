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立法院外交及國防委員會今（18）、明兩日將審查國防部明年度預算，其中，總金額高達2840億餘元、期程14年的潛艦國造後續艦預算，國民黨立委馬文君、黃仁提案砍第一階段約20億預算，國造潛艦原型艦「海鯤艦」正在進行泊港測試，知情人士指出，至12月仍有15項缺失待改進，國民黨立委陳永康提案凍結5.4億元，待完成海試後才解凍。國防部長顧立雄承諾，海測通過前不動用預算，希望立委能同意等海測通過後能動支預算。針對藍委擬砍潛艦預算，顧立雄受訪表示，今天審查預算會持續跟各委員溝通，他之前說過在海測通過前不會動用預算，希望同意等海測通過後能動支預算，期待各位委員能支持潛艦國造，對國防戰力提升非常重要。顧立雄表示，有關大家質疑海測還沒通過，他會儘量說明確保以安全、穩健進行泊港海上測試，等泊港方式通過之後再來動用，希望得到各位委員支持。媒體詢問預算若未通過，是否恐延後1至2年交船，顧立雄回應說，主要是預算編列年度的問題，明年海測要到9月，明年5月要開始編預算，預算如果送進來沒辦法編列預算，就要等到民國115年才能編列，要拖到116年，延宕期程算起來會有2年，希望明年完成海測相關預算就能動用，最重要委托台船製造的合約能夠及早進行，建造期程就不會發生延宕。針對造船工會發文給各黨團盼通過潛艦預算，顧立雄回應表示，就持續跟立委溝通，希望委員支持，還是確保第一艘原型艦能夠完成海測。媒體追問若預算未能通過，是否會讓美國質疑沒有自我防衛的決心？顧立雄說，主要是次合約商部分會認為我方沒有決心建造下去，次合約商要找回來，因爲明年就要跟次合約商洽商、備料，會對潛艦國造提升戰力有很大的影響。