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高雄仁武分局員警於今（18）日4時許外出巡羅，經過仁武區八德北路時，發現一部BMW自小客車違停路旁形跡可疑，員警上前盤查發現駕駛昏睡、車內冒出陣陣異味，疑似毒品，李姓駕駛見狀突然加速逃逸，員警也呼叫警網支援，員警於鳳仁路與水管路攔截圍捕時，李男竟然直接衝撞警車，導致3名員警受傷送醫，後續警方在車內起出海洛因、安非他命及依托咪酯（喪屍菸彈）等毒品，訊後依法偵辦。高雄警方指出，仁武分局仁武派出所員警，今天凌晨巡邏行經仁武區八德北路時，發現1輛自小客車違停路旁，33歲李男坐在駕駛座昏睡，車內散發疑似毒品氣味且副駕駛座處放有可疑包包，要求他下車接受盤查，豈料李男竟踩油門加速逃逸，沿途違規蛇行、闖紅燈。在場員警線上呼叫警網支援，經警方追緝約3公里後，警方在仁武區鳳仁路與水管路攔截圍捕，而李男當場衝撞警車，導致潘姓員警兩名張姓員警，共2男1女，頭部及手腳擦挫傷，幸均意識清楚無礙。警方當場逮捕駕駛李男，查出其有毒品前科，並在車內起獲一級毒品海洛英約2.47克、二級毒品依托咪酯與安非它命約14.64克，全案訊後依公共危險罪及妨礙公務等罪嫌送辦。