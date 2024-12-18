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▲中國冬令營內容五花八門，但不少景點安排都帶有大外宣等含義。（圖／美聯社／達志影像）

寒假即將到來，不少家長也已經著手為小孩安排冬令營等，讓寒假能過得充實。不過有媒體指出，近年來，中國政府透過各種營隊、參訪團、青創基地等活動，來拉攏台灣青年，且手法越來越多元。根據「自由亞洲電台」報導，透過多所大學及兩岸交流網站能發現，中國當局利用2025冬令營再掀起了一波邀請台灣青年人赴中國旅遊參訪的熱潮。而且中國邀訪台灣青年赴中國旅遊參訪的冬令營，除了提供落地接待、低價旅費之外，行程中還安排展示如機器人、航太等科技、「一帶一路」景點、兵馬俑、熊貓基地、日本侵華或抗戰相關博物館等具有政策宣傳樣板、大一統意識形態的行程。兩岸大學之間的冬令營以「研習營」、「考察團」、「文化交流」等名義，如北京語言大學、西安交通大學的邀訪對象為「台灣高校傑出青年」，一所台校有5個名額，由學校推薦，落地後的參訪費、住宿費、餐費及交通費等均由中國主辦學校負擔。中國針對台灣學生的冬季贏五花八門，從南到北有各式行程。如黑龍江省哈爾濱市就舉行了兩岸冰雪情冬令營，名為加強東北林業大學與台灣高校師生交流，行程包括參觀1936年日本陸軍建立細菌武器研究生產基地，所謂「七三一部隊認罪證陳列館」。西安交通大學「長安回望」營隊則是以高科技為賣點；西北工業大學「翱翔長安—兩岸青年航空航太特色營」也以邀請航空、航太及中國傳統文化領域專家講座，及親身體驗模擬飛行器操作為看點。將在明年一月登場的如電子科技大學「蓉城印象」營，計畫安排台灣青年赴成都熊貓基地和人工智慧科普講座；鄭州大學的「大美中原」營則以中華優秀傳統文化為號召，內容包括參訪龍門石窟等景點，另安排「一帶一路」示範工程「中歐班列鄭州集結調度中心」等。而全國台聯、湖南省台聯針對台生、台青舉辦的「絕美湖南冬令營」則主打張家界等景點，另參訪湖南衛視及廣電主播電影授課。台灣教授協會會長陳俐甫接受自由亞洲電台訪問時指出，「中國想離間台灣與日本的關係，一定會帶去看抗戰紀念史蹟。中共是最反對抗戰、利用抗戰壯大自己，趁機吃國民黨豆腐，在抗戰得利，卻去搶奪抗戰發言權，強化一家親，破壞台美日同盟。」他進一步提到，針對台青，影響新世代是習近平上台後親自交辦的工作。在馬英九時期，中國試圖藉開放服貿、陸生、陸客，吸納台灣人。後來北京為抵制蔡英文而中斷陸生赴台、限制台灣農產品，邀台灣人去中國成為重要手段。陳俐甫稱，「挑動台灣社會矛盾，目的是透過訪中，強化台灣年輕人對台灣不滿的意識，如高房價、貧富不均等。」且台灣青年赴中國，被安排參訪的都是如阿里巴巴、騰訊或是上海、深圳等「最進步」的地方，不會看到中國失業率或經濟下滑的實際情況，藉此讓他們覺得中國機會更多。陳俐甫表示，中方的目的是讓台灣年輕人覺得「跟中國統一沒什麼不好，不一定要批評中國。它只要讓你不反對、可以接受未來可以跟中國合併或統一就可以。」此外，陳俐甫指出，中方參訪團利用文化血脈、就學就業誘因統戰，「台灣學測分數中等成績，只能進台灣私校，到中國就保送到頂尖大學如復旦、北大、清華，進到世界百大、二百大的學校，真的非常夢幻。」但學生找不到工作、退學、輕生等，以及中國學校競爭嚴峻狀況全都被掩蓋，學生不會知道真相。台灣國際法學會原副秘書長林廷輝強調，中方這些交流夾帶推銷其「一個中國」的政治目的，但是以目前美中對抗的形勢，台灣學生應注意風險。林廷輝示警，中國已把手伸進台灣的高中、初中和小學，「從娃娃開始抓起」。他指出，「馬英九時代，就有從浙江來的參訪團到小學，邀我們的國小組團去中國訪問；也有台灣的中學跟上海學校互動。（中方）早就深入到台灣各個中小學。柯文哲任台北市長赴上海雙城論壇就曾帶高中團赴中，與當地中學生尬舞。」林廷輝提到，中方這類教育統戰工作是採取省市對省市、姐妹校對接、認養的方式。例如在馬英九時代，重慶跟桃園、山東跟高雄等地，並在景點設計上「投其所好」。他進一步稱，中共把「人文血脈」的思維灌輸在小學生、中學生身上，而配合的台校、校長可能就是大一統觀念或缺乏危機意識。有些台商的小孩從小跟父母兩岸跑，就會認同中國。