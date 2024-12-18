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Schroder兒子是勇士Curry粉絲！金州勇士隊向布魯克林籃網交易來Dennis Schroder，包含總教練Steve Kerr以及主將Stephen Curry，都對他抱有高度期望，預計在20日迎來在勇士的初次亮相。勇士日前和籃網正式完成交易，找來資深控衛Dennis Schroder加盟，補足後場陣容深度。有趣的是，此外，截至今日為止，籃網戰績10勝16敗，位居東區第10名，而勇士則是拿下14勝11敗，在西區排在第7名位置。