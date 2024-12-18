Schroder兒子是勇士Curry粉絲！金州勇士隊向布魯克林籃網交易來Dennis Schroder，包含總教練Steve Kerr以及主將Stephen Curry，都對他抱有高度期望，預計在20日迎來在勇士的初次亮相。Dennis Schroder今（18）日出席勇士記者會時，透露自己5歲兒子是Stephen Curry的粉絲，並在得知爸爸要轉隊勇士時，童言童語地說：「至少這次是在強隊了。」
Schroder轉戰勇士 5歲兒子聽到超興奮
勇士日前和籃網正式完成交易，找來資深控衛Dennis Schroder加盟，補足後場陣容深度。根據美國媒體《NBC Sports》報導，陣中主力Stephen Curry、Draymond Green都參與了這次交易的討論，展現了球隊對核心球員的尊重，而Stephen Curry也表示期待能和這位全能後衛攜手作戰。
有趣的是，Dennis Schroder在勇士的記者會上自曝，其實5歲兒子是Stephen Curry的大粉絲，Dennis Schroder說：「他很期待可以見到Curry，昨天我來的時候，他也興奮問說 Curry在嗎？我想他很開心看見我加入勇士。」
此外，Dennis Schroder也分享了和兒子的有趣互動：「我老婆告訴他我被交易時，他問說會去哪裡，我們說金州勇士，結果他說：『我們很幸運，至少這次是在強隊了。』」一番言論讓全場媒體都笑出了聲。截至今日為止，籃網戰績10勝16敗，位居東區第10名，而勇士則是拿下14勝11敗，在西區排在第7名位置。
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勇士日前和籃網正式完成交易，找來資深控衛Dennis Schroder加盟，補足後場陣容深度。根據美國媒體《NBC Sports》報導，陣中主力Stephen Curry、Draymond Green都參與了這次交易的討論，展現了球隊對核心球員的尊重，而Stephen Curry也表示期待能和這位全能後衛攜手作戰。
有趣的是，Dennis Schroder在勇士的記者會上自曝，其實5歲兒子是Stephen Curry的大粉絲，Dennis Schroder說：「他很期待可以見到Curry，昨天我來的時候，他也興奮問說 Curry在嗎？我想他很開心看見我加入勇士。」
此外，Dennis Schroder也分享了和兒子的有趣互動：「我老婆告訴他我被交易時，他問說會去哪裡，我們說金州勇士，結果他說：『我們很幸運，至少這次是在強隊了。』」一番言論讓全場媒體都笑出了聲。截至今日為止，籃網戰績10勝16敗，位居東區第10名，而勇士則是拿下14勝11敗，在西區排在第7名位置。