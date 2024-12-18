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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，北檢偵辦已經在收尾階段，根據《鏡週刊》報導，據白營人士爆料，柯文哲收到沈慶京第一筆賄款後食髓知味，決定執行「屯田計畫」，目標募集20億元資金。對此，政治評論員吳靜怡質疑，柯文哲和他的比特犬們，會不會都是詐騙經銷商？「小草的義無反顧，成為你們的行動支付！」吳靜怡今（18）日在臉書發文質疑，請問民眾黨的黃瀞瑩、陳智菡、許甫、吳怡萱有沒有接受「銷售佣金」分潤？自己可以講清楚！如果被列為相關被告，是不是應該要馬上開除黨籍？吳靜怡說，木可電商系統就是有折扣碼的功能，後臺會依照折扣碼紀錄來做分潤的機制，如果你們有拿任何錢，那麼就是也有抽佣，這就是違反政黨法第19條規定，政黨為宣揚理念或從事活動宣傳所發行的出版品、宣傳品銷售，須給政黨使用。政治獻金須造冊、列管與申報，當中若涉及配合金流操作或轉入私人名下，恐違反政治獻金法規定，須負法律責任。「小草的義無反顧，成為你們的行動支付！」