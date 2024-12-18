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▲明天週三、週六分別有一波冷氣團影響台灣，只有週五白天有小小的回暖空檔。（圖／中央氣象署）

▲未來10天台北站氣溫預估，將會有3波冷氣團導致降溫。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

大陸冷氣團今（18）日南下影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，今天白天北台灣高溫只有16至18度，氣溫越晚越冷，台南以北空曠地區在今晚至明晨，低溫將跌至10度左右，明天白天氣溫還會比今天低，週五（12/19）短暫回溫後，週六冬至（12/21）和跨年前後，都還有冷氣團接力影響。吳聖宇說明，冷氣團強度將逐漸增強，明天達到高峰，今天苗栗以北、宜蘭高溫只剩下16至18度，中部、花東20至23度，南部高溫24至26度；明天苗栗以北、宜蘭高溫將會降到14至16度，中部、花東18至20度，南部21至23度。吳聖宇提醒，「今晚到明日清晨」和「明晚到週五清晨」，台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫將有機會降到10度以下，市區低溫在12至14度，高屏及花東空曠地區低溫也會降到11ˊ至14度，市區低溫13至15度，週五白天冷氣團減弱，各地的高溫才會回升1至3度。天氣部分，今明兩天基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮一帶有雨，但雨量不多，只是偶爾有小雨或飄雨，不過今晚到明天，有中高層水氣通過，中南部雲量將偏多，甚至有機會讓3000公尺以上的高山出現少量的冰霰或雪，發生結冰現象的可能性很高。吳聖宇指出，週六至下週一（12/23）將有另一波大陸冷氣團南下，強度和今明兩天差不多，因此氣溫影響情況也將類似，溫度較偏低的情況會一直持續到下週初期，聖誕節（12/25）後才會有回升。此外，透過中期天氣預報查看，跨年之前可能還會再有冷空氣南下的機會，目前預估的強度也差不多是大陸冷氣團等級，並且會一直影響到元旦，吳聖宇強調，「雖然近期的冷空氣強度預報都還沒有達到寒流等級，但是連續來襲的冷氣團依然很有冬天感覺，保暖措施務必要做好，並且多留意身體健康。」