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對岸統戰台灣的玩法，網爆的低價旅遊、落地招待、招攬網紅拍片、優惠台灣青年去對岸創業…，都還只能算是初級班，其利潤數以「萬」計。高級班的對象是台灣的政治人物與實力派系，其間的利潤就是以百萬起跳，有辦法的甚至可數以「億」計，而且花樣繁多，族繁不及備載，姑舉數例以供參詳。一開始是農產品採購，起點是2005年連胡會，目標是協助國民黨打進綠營盤據的南部農業縣，尤其是嘉義、台南、高雄、屏東。最初只是由對岸政策性購買台灣生產過剩的農產品，如香蕉、柳丁、鳳梨、芒果，接下來延伸到漁業，如虱目魚、龍膽石斑等。最初的工作目標，是國民黨的重量級政治人物，如曾永權等，採購項目及採購地區，都由這些黨國大老說了算。例如採購香蕉，當然是高屏地區優先，因為屏東是曾永權的本盤。接著延伸到台南高家、雲林張家，以及其他地區政治人物。由於老派政治人物影響力逐漸退潮，且多年經營下結識更多台灣農業系統人物，近年重心轉向雲林張家所控制的省農會。其過程與演化，請參閱好友焦鈞所著「水果政治學」一書。「政策採購」一事弊端甚多，使原本立意良善的兩岸合作運銷機制，變成中間人套利狠撈的尋租過程。一開始，台灣這邊乖乖的將過剩水果裝貨櫃運到對岸，品質顯著優於對岸產品，市場反映不錯。接下來，懂門道的農業作手便開始搞鬼，一箱水果中只有最上面鋪一層台灣水果，底下全是難吃的東南亞水果，因為進口這些水果更便宜，利差更大。等到雙方建立政策協調機制與綠色通道後，中間人膽子更大了，直接運東南亞水果送到大陸口岸，逼對岸農業部買單。某位對岸農業部台辦人員，退休後來台灣閒逛，便大罵台灣的政治人物沒良心，他自己到廈門口岸親見，兩大貨櫃打著台灣名號的東南亞水果，又差又爛，市場上根本賣不出去，連給解放軍吃都過不了關，只能農業部閉眼買單，然後整櫃倒進海裡去，錢當然給中間人白白撈走了。我們還在北京東方新天地的華潤超商看過，三顆貼著「台灣蓮霧」的果盒，要價100元人民幣，裡頭的蓮霧長得又白又長三隻馬臉，顯然不是屏東黑珍珠，也沒見過台灣市面上有這種品像，沒人知道這些貨是那來的?後來的政策採購更誇張，馬政府時代，某年一年來了三個大陸省長，不知是那裡聽來的謠言，說台灣木瓜過剩，都說要買台灣木瓜。全台灣農會都在滿地找木瓜，問題是台灣能夠上船不發霉的木瓜，只有屏東一個農場，他們的品種是固定銷日韓的，根本沒有多餘的貨銷大陸。這種政策採購還把台灣農產市場價格與生產計劃整個打亂，當年全台灣只產愛文芒果約6千噸，華潤超商一單就下2萬噸，沒人敢接。後來又有一年，愛文芒果在台北市場，賣到一顆叫價350元，怨聲載道。結果是連馬政府也撐不住了，只能把政策採購喊停。走到後來，農業運銷變質成了農業技術交流，其實就是對岸把台灣農業人員弄過去，套取技術成功後就把你趕出去，一頓養套殺，龍膽石斑就這麼被對岸劫走了，虱目魚大陸人根本不愛吃，自然也就沒人採購了。再高級一點的是「蓋章賺錢」。對岸二十年前就很在意，不准有人幹「吃飯砸鍋」的事，千方百計要弄清楚台商是綠的還是藍的?不准有台商賺大陸的錢，回來卻挺民進黨。所以一方面在大陸，由國台辦成立各地的台企聯，一到選舉，國民黨高官走一圈，人人都得捐個幾兩銀子。那做兩岸貿易的怎麼認證呢?就需要省商會、省農會、商總、工總這些單位認證，對岸質檢總局、供銷總社也在台灣設有窗口，只有跟他們對接上的單位，才能取得蓋章認證，於是手續費、代辦費便成了中間人的尋租寶庫。去盤一盤這些中間人的背景，百分百正藍關係良好，沒有半點綠，他們蓋的不是品質檢定章，而是身份顏色認證章，過不了這一關，什麼產品都別想進大陸市場。更高級的是直接去大陸批地炒樓，這是富商巨賈們的專屬俱樂部，當然也有直接進入金融市場以錢賺錢的，那就需要有太子黨的門路。最有名的是廣西南寧，有段時間，到處都有招募台灣人去南寧投資的廣告及旅遊團，還有人打著前本黨的旗號，跟朋友說宋主席要來大陸，他要趕快去處理廣西的那塊地，因為主席可能會去看那塊地。對岸的人還打來求證，結果當然是沒這回事。連宋主席旗號都被借用了，連主席當然也跑不掉，徐立德能在對岸蓋醫院，江丙坤父子能在兩岸遊走喬事，靠的都是政治正確，根正苗藍的旗號，這中間的利差，恐怕就是數以億計了。換句話說，對岸統戰台灣的手法，買宣傳還只是蠅頭小利，真正油水滿車的，還是在買通政治人物與派系頭領。平時的利益輸送，綁住粽子頭，再由粽子頭往下綁住各級政治人物，形成一個有組織的利益分配系統。到了選舉，為什麼藍營政治人物都得甘冒大不韙去對岸見台辦，或去香港見中聯辦?那就是個面試過程，台辦開了綠燈，台商的錢或統戰經費才撥得出來，而且不一定要送進台灣，存在港澳的人頭帳戶，對雙方都更有保障。還是那句話，統戰是門好生意，但真正賺到錢的永遠是中間人。終端農民、供貨者、或操作者，賺到的都是小錢或辛苦錢。兩岸農業貿易或商品貿易，最根本且可長可久的，應該是基於供需關係的互通有無，但對岸從不這麼想。在「朝貢貿易」的思維架構下，所有在對岸賺到的錢，對岸都視為一種「賞賜」，購買的是你的政治忠誠與聽令行事，你必須俯首貼耳，叩謝皇恩浩蕩。直到現在，對岸提及兩岸旅遊，依然是以此種心態進行，是我決定賞你台灣多少團大陸人來旅遊，不是誰想來就能來，不聽話就給你斷掉，逼台灣的旅遊業向政府施壓，進而逼政府為了利益向對岸低頭認慫。這套統戰操作法則，不只用在台灣，也用在對付全世界所有國家，以及所有領域。這是中國傳統皇朝，「羈縻」外邦與藩屬國的慣用手法，有著兩千年的傳統，一點也不新奇，卻總是簡單、粗暴、有效。所以，反統戰沒有大多數人想得那麼容易，畢竟不是每個人都能不靠對岸賞飯吃過活，兩岸靠那麼近，經濟交流不可能完全斷絕。政策上的封殺，只會助長黑市交易。畢竟對岸共產黨，本身就是靠幫派結社這套方法起家的，躲避政府追查監管，已經內化為其本能反應。因此，綠營必須多花點腦筋，找出讓其得不償失的方法，以破壞其統戰手法，而不只是拍桌子打板凳的令行禁止。什麼叫「破壞」?「揭露」、「黑吃黑」，讓牛頭馬尾都知道中間人刮走了多少油水，就是最好的破壞。殺頭生意有人做，賠本生意沒人做，抓住這個原理，才可能消除統戰的危害。●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com