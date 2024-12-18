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▲國民黨團書記長林思銘與民進黨團書記長蔡易餘在走廊協商。（圖／吳翊緁攝，2024.12.18）

▲藍綠立委在主席台前互相叫罵，控訴對方搞戒嚴。（圖／何哲欣攝，2024.12.18）

立法院內政委員會16日在國民黨強行主導下，3分鐘初審通過《公職人員選舉罷免法》，綠委還衝到院長室要韓國瑜出面處理。內政委員會今（18）日再開會，要確認議事錄，但綠委在8點半就先搶占主席台，拒絕確認今天議事錄。國民黨團書記長林思銘9點半到走廊外，要求綠委讓出主席台，不能讓立委無法審行政院預算。林思銘與民進黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘在走廊外協調，林思銘要綠委先讓出主席台，讓主席徐欣瑩可以到場宣布開會。但吳思瑤說，國民黨先承諾，今天不確認議事錄，留到韓國瑜協商後，再處理相關爭議。林思銘說，就讓大家來開會，否則行政院預算也無法審查。民進黨立委張宏陸說，今天也不是要審預算，今天的議程只有詢答，不會實質審查預算內容，民進黨不要亂扣帽子。林思銘隨後離去，留下民進黨立委繼續占主席台。到了10點，10多名藍委到現場，要求開會。國民黨立委洪孟楷批，行政院爆發霸凌案，民進黨不要想護航。國民黨團首席副書記長王鴻薇說，民進黨搞戒嚴，不讓立委開會。藍綠僵持約5分鐘後，藍委就離場，民進黨立委在場高喊，「國會戒嚴、霸凌民主」。