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立法院17日進行考試委員人事同意權投票，國民黨立委針對院長被提名人周弘憲與考委被提名人柯麗玲投不同意票，民眾黨立委則對柯麗玲與另一考委被提名人伊萬.納威投不同意票，最終僅柯麗鈴被刷掉，其餘8人通過。對此，前立委林濁水直呼「大驚失色」，並曝一喜一憂。針對考試院人事同意權投票，僅刷下柯麗鈴一人，林濁水17日在臉書發文直呼「居然如此，令人大驚失色」，他表示，一則以喜：藍白破局！政情變數劇烈，惡鬥出現緩和機會；一則以憂：白綠合力鞏固了五權憲法，廢考試院，讓國家人事行政體系運作正常化乃至憲政體制正常化更加遙遙無期。林濁水說，事實上民進黨已做好沒正副院長、考委，考試行政也可以以順利運作的規劃，等於徹底證明了考試院的確可廢，考試院高層無非肥貓了。現在規劃雖然好，但是卻成白做工了，倒是白綠兩黨力戰藍黨而合力把肥貓拱上台。林濁水也說，這次考試委員應該是歷屆以來學歷最漂亮的，應該也最了解考試委員是沒有功能的大肥貓的，但是所謂的肥貓通常是用來酬庸的，而所謂酬庸又是用在政治上曾有功勞，至少有苦勞但現在又不得不退休的人身上的，那麼他們學歷雖然好看，但功勞或苦勞說得出來嗎？他們又有何不能繼續在學界以對國家繼續有貢獻，卻反而必須退休的苦衷嗎？尤其是他們被提名時考試院剛通過了「沒有他們，考試院也完全可以正常運作」的法規，這樣他們竟都很好意思的，很欣然上任了，真是令人嘆息的「好一幫有學問的清流之士」。