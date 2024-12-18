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隨著台灣即將於2025年邁入超高齡社會，65歲以上人口比例將突破20%，這意味著醫療需求和長期照護壓力勢必大幅增加，勞動力減少與撫養比升高，青壯年也將面臨更沉重的經濟負擔，但若只想單靠政府提供的基本保障，可能無法滿足退休後的生活需求。專家提醒，從剛踏入社會，就應系統性的盤點財務資源，妥善規劃醫療與長期照護風險的轉嫁策略，並可採取「先求有，再求好」的規劃原則，根據人生階段的需求進行分階段的保障規劃。面對退休生活，勞保所得替代率可能不足以應付退休後的日常開支，更遑論應對不斷攀升的醫療支出，在這樣的情勢下，提前規劃個人財務藍圖，成為面對高齡化挑戰的關鍵一步。只是，每個人經濟能力與負擔條件不同，磊山保經台中營運處業務副總何美齡提出「先求有，再求好」的規劃原則，強調民眾應根據人生階段的需求進行分階段的保障規劃。她建議，先從基礎保障著手，例如醫療險與壽險，優先應對日常風險，隨後逐步增加重大疾病險、長期照護險，以及年金險、儲蓄險與投資險等進階保障，逐層構建完善的財務與風險管理計劃。同時，她也特別強調「動態調整」的重要性，定期檢視人生規劃，確保保障內容隨需求變化同步更新，避免保障不足或過度配置所帶來的壓力，這樣的做法不僅能輕鬆應對生命中的各種挑戰，更能實現生活的長期安穩與無憂。何美齡也呼籲，民眾應提早盤點醫療與財務規劃，為未來生活做好周全準備。在醫療規劃方面，定期健康檢查是維持健康的首要步驟，能及早發現潛在健康問題，進一步進行治療或調整生活方式，有效延緩或預防疾病的發生。此外，全面的人身保險規劃也至關重要，包括壽險、醫療險、意外險、重大疾病險、長期照護險與癌症險。這些保障能有效覆蓋人生風險，幫助個人與家庭應對突發事件及長期需求，確保生活的安全與品質穩定。她指出，提前規劃保險策略，不僅是對自己健康的承諾，更是對家人的未來負責，能夠在面對高額醫療費用或照護需求時減輕財務壓力。在財務規劃方面，何美齡建議從分析收入與支出結構著手，檢視現有的投資與儲蓄方式，確認風險管理策略是否完善，並制定符合個人目標的行動計畫，定期檢視並調整策略，有效利用複利效應，不僅可以穩健累積資金，還能為退休生活提供可靠的經濟基石。何美齡以25歲的小陳為例，他每月存下1萬元，進行財務規劃，投入年報酬率6%的投資型保單中，連續存款20年，等到64歲退休時，可領約1300多萬，且第一時間就擁有百萬身價保障家庭；而他的同學小張認為退休規劃不急，直到35歲才開始儲蓄，同樣投入6%報酬率的投資型保單，每月存1萬元存20年，累積至64歲，僅可領約700多萬。兩者起步時間的差距，雖投入一樣的儲蓄，最終竟相差近600萬元，充分彰顯提早財務規劃的重要性。