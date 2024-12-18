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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統當選人川普提告一名民調機構負責人和報社，指控他們在選前發布的民調大幅低估選民對其支持度，此舉被維權組織譴責為川普打壓新聞媒體行動的一部分。法新社報導，川普16日晚間在美國中部愛荷華州提起訴訟，將民調業者謝爾澤公司（Selzer & Co.）創辦人謝爾澤（Ann Selzer）、「狄蒙紀錄報」（Des Moines Register）及母公司甘尼特報團（Gannett）列為被告。這起訴訟聚焦於謝爾澤進行的一項民調，民調顯示川普在愛荷華州落後民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）3個百分點。這份民調在11月5日選舉前幾天發布，結果令人大吃一驚，因為川普2016年和2020年在愛荷華州都輕鬆獲勝，這也激起了民主黨的希望，認為其他顯示競爭極為激烈的民調可能實際上高估對川普的支持。川普最終以13個百分點的優勢拿下愛荷華州，這對謝爾澤的聲譽造成損害。川普在訴狀中指控謝爾澤及其他被告進行「公然的選舉干預」，並根據愛荷華州的「不正當行為」法要求賠償，但未具體說明賠償金額。根據訴狀，這項民調「不過是謝爾澤一個人編造的政治戲碼」，表示她「本應該知道，不該用一項純粹是幻想的民調來毒害選民」。法新社今天聯繫謝爾澤辦公室時，辦公室拒絕置評。「狄蒙紀錄報」發言人安東（Lark-Marie Anton）表示，這項訴訟「毫無根據」。安東表示，報社已經承認，這項民調「並未反映川普總統選舉日在愛荷華州的最終勝選差距」。她指出，他們之前已經公開民調的加權和未加權數據，以及其他相關資料，並且謝爾澤已經發布「技術說明」。安東表示：「我們堅持我們在此事上的報導。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1131218