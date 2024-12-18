周天成曝石宇奇暖心舉動！2024年BWF世界羽聯年終總決賽日前落幕，台灣羽球一哥周天成相隔3年再闖男單4強，可惜碰頭中國球王石宇奇，以14：21、18：21吞敗。石宇奇在賽後大讚周天成：「太猛了」，而周天成在接受媒體訪問時，也分享在巴黎奧運止步8強後，石宇奇向自己溫馨喊話的內容，展現兩人場上勁敵、場下好友的珍貴情誼。
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周天成是第5度參加BWF羽球年終賽，前3次都在分組預賽遭到淘汰，2020年終於闖進4強，且以銅牌作收。本屆賽會在最有機會晉級的馬來西亞一哥李梓嘉傷退後，周天成在小組賽以2：1逆轉擊敗丹麥名將安東森（Anders Antonsen），生涯第2度挺進年終賽4強。
不過在4強賽中，以14：21、18：21不敵石宇奇，無緣晉級決賽，但仍追平個人最佳成績。周天成在賽後接受媒體訪問，說到兩人私下互動，提起巴黎奧運同在8強止步後：「那時候我們是同一天輸球，他下來還有鼓勵我，跟我說不要這麼嚴肅，我覺得他這個心態還不錯，畢竟我那時候蠻嚴肅的。」
並接著說道：「我覺得互相打氣是很好的事情，畢竟我們看到對方的機會，比家人還多吧，雖然要在場上競爭，但是場下還是希望保持友好的關係。」而石宇奇在闖入年終賽的總決賽後，以2：0擊敗安東森拿下冠軍，是個人生涯第2度奪冠。