我是廣告 請繼續往下閱讀

兩岸關係自2016年民進黨政府上台後持續緊張，共機不斷擾台威脅。不過，美國智庫學者質疑國防部公布中共機艦動態的資訊不夠透明，國防部長顧立雄今（18）日表示，這是兩難，我方一方面希望資訊透明，同時也要保護情監偵能力及情資來源，國防部會滾動式檢討如何兼顧。國安人士日前披露中共發動90艘艦艇軍演等訊息，但是美方認為相關行動並非針對台灣與剛從友邦訪問歸國的賴清德總統，美國智庫學者善學（Thomas Shattuck）投書媒體質疑，國防部不再公布擾台共機的詳細資訊，且中英文版數字不一、英文版沒有地圖等問題，引發質疑，呼籲國防部應改善相關資訊的透明度。立法院今、明兩天審查國防部明年度預算，顧立雄在會前受訪表示，其實這是一個兩難，我們當然還是需要資訊能夠透明，但是有關於我們情監偵的能力還有情資的來源，如果有過多揭露，會讓中國會知道我們相關的這些能力跟來源，所以這部分國防部會持續滾動檢討，盡量一方面讓資訊透明，但是一方面也要維持我方獲得訊息來源以及監偵能力的保密。外媒報導，美國聯邦調查局（FBI）警告美國對中鷹派議員，中國大陸可能製造關於他們的負面假消息。顧立雄說，我們獲得美國議員的跨黨派支持，都是基於民主價值、同樣的理念，這才是最珍貴的地方，也是我方獲得美國參眾兩院跨黨派支持的最基本原因。