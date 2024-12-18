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衛福部日前公布霸凌案調查結果，結過8件霸凌案僅3件成立，衛福部長照司司長祝健芳要求同仁「伏地挺身、深蹲」，被衛福部認定沒有強迫、是鼓勵；衛福部主秘兼社保司司長劉玉娟對下屬說「你要先自殺，一定要先表示你的誠意」，也被衛福部認定不構成霸凌，繼續擔任主秘。對此，時代力量黨主席王婉諭收到一名受害者來信表示，這次衛福部內的調查，僅止於在職人員，並無調查像他這樣的離職人員，「我不知道衛福部的官僚如何認定我出於自願」。王婉諭透露，自己這幾天陸續收到許多衛福部長照司離職、在職的員工來訊，揭露了長照司內部許多霸凌的文化與腐敗的結構，其中一位同仁的文字，讓他看了無比心疼，「一位充滿熱忱的基層公務員，因為遭遇這種惡質的霸凌文化，最終默默離開。然後，直到現在，衛福部還要繼續硬凹，說強迫基層在上班時間深蹲，不算是霸凌。我完全無法接受。」該名受害者發出電子郵件給王婉諭，內容寫道自己看了不少媒體報導，根據衛福部官方的說法，不論是司長鼓勵運動、當事人自願做伏地挺身，或是當事人自述有健身習慣，司長於是請當事人與替代役PK。種種說法，都讓他覺得衛福部不論部長、次長，均在避重就輕。受害者說，下班後，他確實有健身的習慣，但這又代表什麼呢？代表他必須在司長挾帶其權勢的威逼之下，在高考分發至單位任職的一個月內，當眾在辦公室做運動嗎？這件事情的焦點，在他們的討論之中，完全被模糊化。這件事情的焦點在於意願，而非他的個人習慣，「並不是我在下班後會健身、跳舞、打球，我就需要在長官的指示之下，當眾表演。」受害者表示，他不知道衛福部的官僚如何認定我出於自願，這次衛福部內的調查，僅止於在職人員，並無調查像他這樣的離職人員。「退一步來說，我甚至難以想像，作為新進人員，面對高官的在職務執行場所內的指令，要如何檢驗她或他是否出於自願？歸根究底，我們必須認知到的是，身為單位主管，本就不該提出這樣的要求，造成員工在心理上難為情，在生理上亦感到不適，受羞辱之情，在旁人的瞎笑之間，難以言喻。當日，我在結束伏地挺身後。還是繼續辦公，感受自己些微顫抖的雙手，我想著這是我辛苦通過國家考試，所應得的工作內容嗎？顯然不是。」受害者說，若不是相關霸凌案件爆發，在公部門體系壓抑的氛圍之下，他可能一輩子都被噤聲，無法說出這一段令他倍成羞辱、身心煎熬的經歷。祝司長以其權勢帶來的身心壓迫，絕非僅止於此，深蹲、健身，都只是冰山一角。這也不難理解，為何長照司的人員流動約莫是整個衛福部内最頻繁，不論是約聘人員或公務人員，都頻繁有人離職、調離或甚至降調、退休。而上週五的記者會，呂次長卻直指由於並非持績性，所以不構成霸凌。「我想反問的是，在我任職的近兩年內，祝司長都一直『鼓勵』同仁在健康操時間深蹲，甚至我辭職後仍是如此。究竟，時間要到多長，傷害要到多深，才算構成霸凌？」