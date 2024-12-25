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▲大牙（本名周宜霈）踢爆前老闆黑人涉嫌性騷，引起軒然大波，卻反遭黑人和妻子范瑋琪提告。（圖／NOWnews資料照）

▲1月15日凌晨，民進黨前主席施明德，病逝於台北榮總，享壽83歲。（圖／NOWnews資料照）

▲曾出演偶像劇《海豚灣戀人》的童星王欣逸，遭判刑17年徒刑定讞，卻因未到案被通緝，最高檢察署公布10大重刑外逃要犯名單。（圖／NOWnews資料照）

▲台灣網紅「晚安小雞」前往柬埔寨「凱博園區」自導自演，聲稱遭毆打虐待，最後被揭露全是造假，最終因案遭柬國判刑入獄2年。（圖／翻攝自「晚安小雞」臉書直播）

▲彰化縣伸港鄉就讀國小的陳家3姊弟，遭74歲無照駕駛的蕭姓老翁撞擊，其中10歲與9歲的姊姊，因傷情嚴重、陷入重度昏迷，最終雙雙離世。（圖／民眾提供）

▲民進黨籍新北市前議員王淑慧，因涉入詐領助理補助費、春節慰勞金等，最高法院駁回上訴定讞，判有期徒刑5年、褫奪公權3年。（圖／NOWnews資料照）

▲信義A13寶林茶室疑食物中毒，衛福部緊急介入調查，並公布遺體解剖檢驗結果，表示採驗到「米酵菌酸」，又名「邦克列酸」。（圖／NOWnews資料照）

▲3月29日晚間，基隆34歲簡姓男子，駕駛偷來的小貨車開上台62線，途中先撞死劉姓巡路員，最後高速撞進基隆八堵派車所，造成24歲蘇姓男警殉職。（圖／民眾提供）

▲今年4月初，花蓮東部海域發生芮氏規模7.2地震，鄰近震央的花蓮首當其衝。（圖／NOWnews攝影中心）

▲士林地院刑事庭38歲李姓法官，於法官宿舍墜樓身亡。（圖／NOWnews資料照）

▲全台37名定讞待決死囚，聲請此次憲法審查，其主張死刑有違憲法所保障的生存權、比例原則等。（圖／NOWnews資料照）

▲刑事局警政監林明佐，過去擔任台中市刑警大隊長期間，疑涉嫌與博弈洗錢集團勾結、包庇放水，遭檢廉搜索移送並收押禁見。（圖／翻攝畫面）

▲新北三重區發生祖孫滅門血案，涉案的二女婿張姓男子，於台中某出租套房落網，他於上銬的情況下，抱著自己的愛犬「糯米」走進警局。（圖／翻攝畫面）

▲藝NONO因涉性侵、猥褻罪，遭士林地檢署提起公訴。（圖／NOWnews攝影中心）

▲5月21日上午，台中捷運驚傳砍人案，一名罹患思覺失調症的20歲洪姓男子，涉嫌持刀砍傷捷運乘客。（圖／翻攝畫面）

▲台中捷運發生砍人事件，「長髮哥」許瑞顯勇敢上前與洪男搏鬥，臉上也留下恐怖傷疤。（圖／翻攝畫面）

▲5月26日深夜，新竹市東區慈雲路28樓「豐邑晴空匯」社區大樓發生火警。（圖／翻攝畫面）

▲6月3日下午，新北市淡水區某社區大樓驚，一名73歲的陳姓女子陳屍頂樓，經查身分，發現是藝人唐治平的母親。（圖／NOWnews資料照）

▲中國大陸籍男子阮芳勇，自稱是「解放軍海軍前艦長」，駕駛快艇從福建漁港出發，直接在淡水渡船碼頭靠岸，聲稱是要「投奔自由」。（圖／翻攝畫面）

▲藝人余天女婿陳鑒（Gary），因涉嫌擔任詐騙集團車手頭，判處2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間接受保護管束、義務勞務及法治教育。（圖／翻攝畫面）

▲6月26日上午，台北市內湖區星雲街一處未開業的寵物店，47歲的黨姓男子被發現陳屍店內。（圖／NOWnews資料照）

▲6月26日上午，台北市內湖區星雲街一處未開業的寵物店，47歲的黨姓男子被發現陳屍店內。（圖／NOWnews資料照）

2024年即將進入尾聲，新的一年也將到來，回顧過去一整年，發生諸多起社會案件，其中包括台中捷運爆發砍人事件等，捷運安全讓民眾聯想到過去「鄭捷隨機殺人案」，該案件一度引發恐荒，輿論持續延燒引發民眾討論。另外像是青少年犯罪問題日益嚴重等，2024年的尾聲，《NOWnews今日新聞》為您整理曾發生過的重大案件，就讓我們一起來回顧、省思。今年初，除了總統及立委選舉之外，還包括了2023年底發酵的「me too事件」，讓職場性騷擾問題浮出檯面，紛紛有受害者揭露遭侵犯，其中，演藝圈也爆出潛規則等等。藝人大牙（本名周宜霈），於網路踢爆前老闆黑人涉嫌性騷，引起軒然大波，卻反遭黑人和妻子范瑋琪提起民事告訴，之後又撤告改提告刑事妨害名譽。案件於2023年1月一審宣判出爐，台北地檢署調查後，認為大牙所述並無杜撰或無中生有，且所指控與公益有關，以罪嫌不足為由處分不起訴。1月15日凌晨，民進黨前主席施明德，病逝於台北榮總，享壽83歲。2023年間，施明德因肝癌復發住院，離世前一天，時任總統的蔡英文，還特別到醫院探視。回顧施明德生前，被譽為台灣的曼德拉，是台灣民主化的關鍵人物，曾歷經美麗島事件，三次以政治犯身分入獄，兩次被判處無期徒刑，累計坐牢時間近26年，直到1990年才獲釋，並推動總統直選、1994年至1996年擔任民進黨主席。之後因病淡出政壇，於生日當天15日病逝，為台灣歷史寫下傳奇的一頁。曾出演偶像劇《海豚灣戀人》的童星王欣逸，於2016年7月間，因涉青少年鬥毆事件，其夥同另2名共犯持鋁棒、西瓜刀攻擊，造成其中一名少年重傷死亡，王欣逸遭判刑17年徒刑定讞，卻因未到案被通緝，最高檢察署公布10大重刑外逃要犯名單，王欣逸也列名其中王欣逸於二審期間棄保潛逃，據了解，其出境至中國上海被通緝中，也被檢方列入「10大重刑外逃要犯」名單。台灣網紅「晚安小雞」，前往柬埔寨「凱博園區」自導自演，聲稱遭毆打虐待，最後被揭露全是造假，讓柬埔寨官方為之憤怒，認為嚴重損害柬埔寨形象聲譽，最終，「晚安小雞」與友人「阿鬧」遭柬國警方逮捕，登上柬國媒體版面，引發台灣民眾反感，認為為了流量卻傷害他國形象，且自製影片也漏洞百出。柬埔寨警方逮捕「晚安小雞」等人之後，上銬畫面也曝光，2人於記者會上坦承造假，也公開道歉，最終因案遭柬國判刑入獄2年，最近現況，是透過臉書PO文曬出親筆寫信，表達對家人的思念，以及分享入獄10個月後的轉變，也幽默表示瘦了10公斤，甚至自嘲想減肥就到柬埔寨坐牢。彰化縣伸港鄉就讀國小的陳家3姊弟，遭74歲無照駕駛的蕭姓老翁撞擊，其中10歲與9歲的姊姊，因傷情嚴重、陷入重度昏迷，10歲姊姊送往秀傳醫院；9歲妹妹送往彰基醫院，醫療團隊盡全力搶救，盼能有奇蹟出現，但遺憾的是，10歲姊姊歷經197天搶救，於今年9月5日去世；9歲妹妹重度昏迷不醒，歷經251天治療，於10月間離世。彰化伸港車禍，引發民眾對於行人路權安危，以及老齡者駕車風險討論，當時3姊弟於放學後，走斑馬線返家途中遇劫，肇事的74歲蕭姓駕駛無照開車，雙方就賠償金調解無共識，如今2姊妹離世，讓家屬哀慟不已。據了解，3姊弟家境坎坷，來自低收入單親家庭，媽媽再婚、爸爸入監服刑，平常由祖父母、叔叔、伯父照顧，未料一場車禍天人永隔。民進黨籍新北市前議員王淑慧，因涉入詐領助理補助費、春節慰勞金等，共計335萬餘元，遭檢調搜索後提起公訴，法院一審判處王淑慧9年；二審改為有期徒刑5年、褫奪公權3年。全案上訴最高法院，最高法院駁回上訴定讞。王淑慧自1990年起，連續當選3屆議員，2002年間更轉戰立法委員，成功連任直到2008年為止。檢調查出，她於2011年開始，就涉嫌詐領助理費，並利用親戚為人頭戶詐領助理費。北市信義區知名百貨「寶林茶室信義A13」餐廳，因多名顧客疑食物中毒送醫，造成6人中毒致器官衰竭死亡，29人輕症送醫，引發民眾關注，對此，衛福部緊急介入調查，並公布遺體解剖檢驗結果，表示採驗到「米酵菌酸」，又名「邦克列酸」（Bongkrek acid），這也是台灣首度檢出「邦克列酸」中毒致死。根據調查，食物中毒起因疑為處理食物不當，導致滋生「唐菖蒲伯克氏菌」（Burkholderia gladioli）並分泌出「邦克列酸」。而「邦克列酸」為一種強烈的粒線體呼吸毒素，多於穀物、椰子、食用菌等食物，受致病型唐菖蒲伯克氏菌汙染後由該菌所分泌生成，且「邦克列酸」毒性極強，只需1毫克即可致命，無解藥只能採取支持療法，死亡率達40%以上。由於死傷甚多，引發各界關注，食安問題風暴擴大，台北市長蔣萬安獲悉，隨即要求店家停止營業，相關部門介入調查，寶林茶室黎姓負責人、王姓分店店長、周姓主廚及胡姓代班主廚等人，遭被檢調約談調查，全案朝違反食品安全衛生管理法和刑法過失致死罪偵辦。3月29日晚間，基隆一名34歲簡姓男子，駕駛偷來的小貨車開上台62線，途中先撞死劉姓巡路員，最後高速撞進基隆八堵派出所，造成24歲蘇姓男警殉職，簡男之後往平交道方向逃逸，因闖入軌道遭區間車撞擊身亡，案件引發輿論譁然。據了解，簡男過去有吸毒紀錄，且精神狀況不穩，疑似有幻聽、幻覺等，案發當天，簡男駕駛偷來的小貨車，於台62線撞死劉姓巡路員，之後衝撞進基隆八堵派出所，當時正在值班的蘇姓男警，遭巨大撞擊當場無生命跡象，送醫搶救不治；廖姓女警被卡在車底，全身多處擦挫傷。而簡男犯案後，隨即棄車往鐵軌方向逃逸，一路跑向暖暖平交道，之後遭4248次台鐵區間車撞擊身亡。該案件發生後，引發警員安全問題，警政署也通令全國各警察機關，強化各駐地安全防護，提醒執勤同仁提高警覺，随時注意駐地內、外狀況以為應變。今年4月初，花蓮東部海域發生芮氏規模7.2地震，全台各地有感，且餘震不斷，這也是自921以來、25年規模最大地震，全台逾811處建物毀損、超過16人死亡、上千人受傷，其中死者包括前往太魯閣砂卡礑步道遊玩，遭落石砸中的游姓1家5口等。地震發生後，鄰近震央的花蓮首當其衝，蘇花公路崇德段台9線169公里處，受地震影響出現走山，整片山體土石崩塌，由於地震災情慘重，全台各縣市的搜救隊，包括雙北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣，均出動前往救援，花蓮各地景區也受到重創。士林地院刑事庭38歲李姓法官，於法官宿舍墜樓身亡，其生前為「台版柬埔寨」案國民法官專庭受命法官，而李男事發前曾傳訊息向妻道別，透露辦案壓力大，噩耗傳出之後，令同仁感到錯愕與震驚。對此，司法院長許宗力於臉書發布「給法官的一封信」，表示將修法突破司法人員員額上限，並爭取更多法官、書記官及相關輔助人力投入審判業務，盼減輕法官工作負荷。據了解，李姓法官墜樓身亡後，中華民國法官協會發布聲明指出，近年號稱訴訟制度的司法變革，同時都在加深法官們早已無法負荷的工作量，此從法官們天天挑燈夜戰、紛紛出走、轉任法官人數的減少等等現況，即可窺見。協會並呼籲，司法院務必從制度上進行相關改革檢討，提出減輕法官工作負擔的具體措施，例如限量分案、放寬管考，或是明確宣示在案件量爆增、人力無法補足的情形下，未來5年司法高層不得以案件數多寡，做為考核法官是否優良的標準。進而在推動法案時，要一併進行人力影響評估報告，根本解決法官現今負荷過重之問題，方足以做法官們辦案最強大的後盾。全台37名定讞待決死囚，聲請此次憲法審查，其主張死刑有違憲法所保障的生存權、比例原則等。4月27日上午，死刑釋憲案開庭辯論，死囚訴訟代理人、法務部等均到庭陳述意見、交互詰問，討論死刑是否違憲等。據了解，本案聲請人為72歲的死刑犯王信福，也是台灣最高齡死囚，他於1990年8月10日，與2警在卡拉OK店發生細故，將手槍交給同夥陳榮傑，要求「結掉這兩個」，陳榮傑遂持槍殺害黃鯤受、吳炳耀2警，如今陳榮傑已執行死刑，王信福則逃亡至2006年才在返台入境時落網。「台灣死刑判決研討會」有法界學者指出，王信福案存在諸多疑點，數名證人疑似遭警方刑訊逼供或誘導訊問，王信福本人也堅稱自己冤罪。事實上，廢死爭議在台灣討論已久，今年9月間，《憲法法庭113年憲判字第八號判決》結果出爐，歷經5個月的評議，司法院憲法法庭12位大法官宣告「死刑部分合憲」，但須限縮適用範圍，墊高了判處死刑的門檻，因此有法學界人士指出，隨著門檻變高，未來死刑判決勢必減少，也逐步靠近現今的國際人權趨勢。而根據釋文指出，死刑僅適用「犯罪情節屬最嚴重」，且符合最嚴密正當法律程序的情形。所謂正當法律程序，包含最終審適用強制辯護、須經各級法院合議庭法官「一致決」才能判死；且為保障人民生命權、訴訟防禦權，精神障礙和心智缺陷者，不得判處死刑，即使已判決定讞，也不得執行。前刑事局前警政監林明佐，被控涉九州博弈集團案洩密，該案由台中地檢署偵辦，查出林明佐涉洩密，且涉犯違背職務收賄、包庇犯罪組織、包庇賭博、洩密、特殊洗錢及財產來源不明等罪嫌，檢調偵結，向法院提起公訴。據了解，林明佐曾擔任刑事局三線二星警政監，被認為是警界的光明之星，卻遭控洩密檢警偵辦行動，長期收受供養，還曾接受對方贈送要價258萬元的麥卡倫71年威士忌和普洱茶等，其中有高達4451萬元不明金流。根據檢調追查，林明佐早在2019年在刑事局時，就與博弈集團旗下幹部徐培菁交往密切，更被爆同居在在西屯區豪宅，每月接受供養，案件爆發引發輿論爭議。對此，警政署指出，已報請內政部予以記二大過，予以免職汰除處分。警政署強調，林員身為執法人員，卻涉及貪污等案件，收受不正利益，有確實證據且違法情節重大，因此決不能徇私護短。全案目前仍持續偵辦中。5月11日晚間，新北三重區某社區民宅，發生祖孫滅門慘案，死者為69歲劉姓老婦、30歲陳姓二女兒以及3歲孫子，3人均遭棉被包裹陳屍臥室內。涉有重嫌的二女婿張男，疑因與岳母劉姓老婦有借貸糾紛，加上懷疑妻子出軌等，竟犯下滅門慘案。經警方持續追緝，隔天（12日）上午，警方於台中某日租套房埋伏，順利逮捕張男到案。據了解，報案人為劉姓老婦的大女兒，她指出最後一次與母親通話為4月23日，期間雙方均用簡訊溝通，之後妹婿張男還曾告知她，母親手機壞掉無法通話，5月4日之後就聯繫不上母親與妹妹，她驚覺有異狀，於11日下午前往該住處，進入查看才發現3人早已死亡。檢警調查發現，張男與妻子感情不睦，5月1日晚間，他趁妻子熟睡後，以枕頭勒壓殺害。隔日凌晨，張男再勒斃69歲劉姓岳母與3歲繼子，並以被單包裹3具屍體，伴屍6天後，於5月6日帶著妻子的博美狗「糯米」逃亡至台中，12日遭警方逮捕落網。張男被依殺人罪嫌起訴，全案將交由國民法官審理。藝人NONO（本名陳宣裕），遭多名女子控告妨害性自主，共10起案件，經檢調深入追查，其中3件北檢不起訴，7件移轉士林地檢署偵辦，由婦幼專組主任檢察官陳貞卉率隊偵辦，經傳喚被害人、證人進行查證及相關證據，檢方偵結，依3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪起訴，並建請法院加重其刑起訴。士林地院持續審理中，但NONO出庭時卻全盤否認，辯稱不認識這些被害人，全案持續審理中。5月21日上午，台中捷運驚傳砍人案，一名罹患思覺失調症的20歲洪姓男子，涉嫌持刀砍傷捷運乘客，當時民眾發現後激烈抵抗，抓頭髮或用雨傘追打，共同壓制持刀的洪男，警方獲報也趕抵現場，並疏散現場乘客。而當天正好是鄭捷犯案的10周年。據了解，原住高雄的洪男，疑因罹患思覺失調症，當天攜帶凶器北上到台中捷運犯案，當時他持菜刀與水果刀等，先攻擊一名男性乘客，之後又朝人群衝過去，目擊乘客紛紛驚聲尖叫，所幸眾人拉扯及雨傘追打，才其力制伏洪男，攻擊事件共釀3人受傷，其中包括犯案的洪男，另外17歲呂姓少年、27歲許姓乘客受傷。而事發當時，「長髮哥」許瑞顯勇敢上前與洪男搏鬥，成功制服洪男，但臉上也留下恐怖傷疤。洪男落網後坦承犯行，也表示非常後悔，與受害人達成和解，未料近日出庭，卻反口表示並無殺意，還透露事發前在廁所內吞了84顆藥，無法控制自己，但檢察官則認為，洪男是預謀犯案，且對被害人頭部、胸部等致命部位攻擊，明顯有殺人故意，請求法官從重量刑；全案一審結果將於12月26日宣判。5月26日深夜，新竹市東區慈雲路「豐邑晴空匯」社區大樓發生火警，消防局金山分隊隊員李詠真及周立鑫，於救火過程中不幸殉職。現場為燃燒管道間電纜線，濃煙密布，李詠真、周立鑫到場後，協助20餘名住戶疏散，由於傳出還有住戶受困，2人再次進入現場搜索，疑似因氣瓶耗盡倒臥梯間，被緊急送往台大醫院及馬偕醫院搶救，但仍雙雙宣告不治。新竹市消防局還原案發時間軸，指出26日晚間接獲報案，隨即派遣人車趕往現場，現場有大量濃煙，立即出動2條水線灌救；23時55分火勢獲得控制，現場消防員進行殘火處理。23時50分，傳出大樓內有人受困，派人員入室搜索，李詠真及周立鑫再次進入現場搜救；27日凌晨，李詠真與周立鑫2人疑氣瓶耗盡倒臥梯間，立即給予2人施予CPR急救，送往新竹台大醫院及新竹馬偕，最終均宣告不治。6月3日下午，新北市淡水區某社區大樓驚，一名73歲的陳姓女子陳屍頂樓，經查身分，發現是藝人唐治平的母親。不過當時唐治平精神恍惚，也否認死者為母親，只好由親屬前往板橋殯儀館指認，而因唐治平遲遲未到場，歷經多日檢方才開立死亡證明。唐母過世後，唐治平一度質疑死者不是母親，也拒絕領回遺體，甚至搞丟手機一度與外界失聯，最終他領回母親遺體，也漸漸恢復狀態，透露自己有意重返演藝圈，他近期於節目中受訪，坦言自己擁有泰國血統，過去家族在泰國創立知名品牌，但卻因內部商標權問題產生糾紛，計畫明年赴泰國推廣泰拳，並爭取遺產繼承權，也對未來事業及個人生活做出新規劃。6月9日，中國大陸籍60歲男子阮芳勇，獨自駕駛快艇「鴻津號」，直闖台灣淡水河防，海巡署獲報後，隨即逮捕阮男、並扣留船隻。阮芳勇自稱是「解放軍海軍前艦長」，後因經商不善，遭銀行列入黑名單，他聲稱偷渡台灣是要「投奔自由」。而此案也遭輿論抨擊，認為台灣海防與警戒形同虛設。阮芳勇落網後遭檢方聲押，被依違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》起訴，案經士林地院審理，一審依違反入出國及移民法未經許可進入台灣地區罪，判有期徒刑8月，可上訴。藝人余天女婿、余苑綺老公陳鑒（Gary），因涉嫌擔任詐騙集團車手頭，遭檢警依詐欺罪嫌逮捕、聲押禁見獲准。案經新北地院審理，法官審酌陳鑒已與被害人達成和解，判處陳鑒2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間接受保護管束、義務勞務及法治教育。據了解，陳鑒涉擔任詐騙集團車手頭、負責收取贓款，被害人報案後，由板橋海山分局介入偵辦，由警員假扮車手佯裝要交付贓款，當場逮捕負責收水錢的陳鑒，並從他身上搜出贓款200多萬。離譜的是，陳鑒被逮後，還拿出余天國會助理的名片，謊稱自己是「國會助理」，僅負責將收取來的現金，轉交給上游作為投資股票。針對陳鑒的金錢與交友問題，余天夫婦則表示並不清楚，也沒有多問，獲悉消息後表示非常痛心。6月26日上午，台北市內湖區星雲街一處未開業的寵物店，47歲的黨姓男子被發現陳屍店內。據了解，黨男斥資4、500萬元裝潢費，本打算開設寵物店，卻因與屋主溝通未果，營業登記受影響，導致遲遲未能開業，加上租金等壓力與日俱增，5月間還曾傳出，黨男疑因心情不佳，深夜在街上大吼，未料卻傳出憾事。事件發生後，網路發酵紛紛抨擊屋主，甚至傳出肉搜與威脅等等，對此，屋主透過媒體發出聲明，指出一開始就說過「絕對不會簽（同意書）」，拒簽的理由是家人都是過敏體質，也擔心寵物店會有衛生跟噪音問題，諸多因素考量之下，才決定不簽署同意書。歷經網路紛擾，黨男大女兒Doris受訪時指出，獲知父親死亡消息也讓她很難過，但無論如何，都會堅持父親遺志，把寵物店好好開下去。