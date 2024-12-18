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▲今年西半部的地震數量已經是2011年以來平均值的3倍，嘉南地區的地震數則是2023年的4倍。（圖／郭鎧紋提供）

▲專家表示，斷層特徵地震的發生有周期現象，大致分為Q1、Q2、Q3，最後則是大地震發生。（圖／李錫堤提供）

2024年地震在台灣相當活躍，除了花蓮0403強震之外，嘉南地區也不斷發生群震，地震數量已是2023年4倍，中央大學應用地質系退休教授李錫堤表示，中央氣象署應派專人分析台灣測震網在規模3以下微震發生情形，釐清當地地震週期的階段，評估可能發生大地震的危機。地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，今年西半部的地震數量已經是2011年以來平均值的3倍，範圍縮小到嘉義縣地震數量達到5倍，嘉南地區的地震數則是2023年的4倍，主要是「」，導致地震數量大增。分析嘉南地區情況，李錫堤說明，一個受隱沒帶控制的地區，地震會有等同於海溝巨型斷層活動周期的地震周期。就一條斷層而言，斷層特徵地震的發生也有周期現象；，能量累積到一定程度後才會有微震出現，到一定年限後會再大動。斷層大動後，周期的三分之二後才會有較明顯的微震，，隨後就是大地震的發生。李錫堤直言「梅山斷層目前可能處於Q2與Q3之間，大家要確實做好防災準備」相關單位也應研究梅山斷層、嘉義盲斷層及台南盲斷層的微震情況。中正大學地震研究所副教授石瑞銓則指出，，1906年的「梅山地震」芮氏規模7.1，主要錯動的就是「梅山斷層」，前一次錯動時間為1792年，兩者相距約110年，反推到現在，此外，1964年引起「白河地震」的「木屐寮斷層」，在1964年的前一次錯動，歷史資料顯示在17世紀，當時情況相當嚴重，離現在也有一段時間，都是有錯動的可能，其餘包括上一次錯動時間在