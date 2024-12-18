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▲NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月18日賽程，只有1場比賽進行，焦點之戰為NBA盃冠軍戰，上午8點30分由密爾瓦基公鹿交手奧克拉荷馬雷霆，這是兩隊首度在季中錦標賽冠軍戰交手，這也是雙方本季首度交手。（圖／美聯社／達志影像）

為何NBA盃熱度低？NBA例行賽季中最重要賽事「NBA盃」，在今（18）日迎來總冠軍賽，由東區的密爾瓦基公鹿出戰西區的奧克拉荷馬雷霆，這是兩隊首度在NBA盃冠軍戰交手。豪門球隊洛杉磯湖人、金州勇士，在NBA盃接連落馬後，關於冠軍戰的討論度直線下滑。即便NBA盃提供了高昂的冠軍獎金，分出總計多達6組進行小組賽，以及後續的淘汰賽，再加上獨特的主隊球場設計，可以說是誠意滿滿，但卻未能發揮效果。以歐洲冠軍聯賽為例，該賽事由歐洲頂級聯賽的隊伍參加，通過聯賽階段和雙回合淘汰賽，以及單場決賽的形式決出冠軍。但對於NBA盃而言，雙方都是平日例行賽有機會遭遇的對手，相對就少了些新鮮度。