為何NBA盃熱度低？NBA例行賽季中最重要賽事「NBA盃」，在今（18）日迎來總冠軍賽，由東區的密爾瓦基公鹿出戰西區的奧克拉荷馬雷霆，這是兩隊首度在NBA盃冠軍戰交手。雖然NBA盃試圖模仿足球的盃賽進行，如：歐洲冠軍聯賽、歐足總歐洲聯賽，但外界對於NBA盃的討論熱度遠比預期低，或許是因為NBA盃只學到表面，而未推出實際創新的賽制。
沒了詹皇和湖人 NBA盃收視下滑
豪門球隊洛杉磯湖人、金州勇士，在NBA盃接連落馬後，關於冠軍戰的討論度直線下滑。此外，根據美國媒體的資料指出，今年NBA盃小組賽的平均收視為133萬人，比首屆下降了10%，去年由「詹皇」LeBron James領軍熱門的湖人隊奪冠，成為拯救收視票房的英雄。
即便NBA盃提供了高昂的冠軍獎金，分出總計多達6組進行小組賽，以及後續的淘汰賽，再加上獨特的主隊球場設計，可以說是誠意滿滿，但卻未能發揮效果。歸根追究原因為何，可能還是在於NBA盃僅參考了足球盃賽的表面，而未能學習到精髓。
僅學到歐冠表面 卻未能達成獨特之處
以歐洲冠軍聯賽為例，該賽事由歐洲頂級聯賽的隊伍參加，通過聯賽階段和雙回合淘汰賽，以及單場決賽的形式決出冠軍。重要的是，大部分歐洲國家僅能派出其聯賽冠軍參賽，而實力較強的聯賽則能派出更多球隊，其中包含西甲、英超、意甲、德甲以及法甲，此種跨聯盟的頂尖對決，才是球迷們對於盃賽所期待之處。
但對於NBA盃而言，雙方都是平日例行賽有機會遭遇的對手，相對就少了些新鮮度。另一方面，雖然有歐洲聯賽、西甲等聯賽，但NBA整體實力遠高於其他聯賽，也因而難以直接學習足球盃賽的跨聯盟交流，這也將成為NBA盃前進路上，必須解決的問題之一。
我是廣告 請繼續往下閱讀
豪門球隊洛杉磯湖人、金州勇士，在NBA盃接連落馬後，關於冠軍戰的討論度直線下滑。此外，根據美國媒體的資料指出，今年NBA盃小組賽的平均收視為133萬人，比首屆下降了10%，去年由「詹皇」LeBron James領軍熱門的湖人隊奪冠，成為拯救收視票房的英雄。
即便NBA盃提供了高昂的冠軍獎金，分出總計多達6組進行小組賽，以及後續的淘汰賽，再加上獨特的主隊球場設計，可以說是誠意滿滿，但卻未能發揮效果。歸根追究原因為何，可能還是在於NBA盃僅參考了足球盃賽的表面，而未能學習到精髓。
僅學到歐冠表面 卻未能達成獨特之處
以歐洲冠軍聯賽為例，該賽事由歐洲頂級聯賽的隊伍參加，通過聯賽階段和雙回合淘汰賽，以及單場決賽的形式決出冠軍。重要的是，大部分歐洲國家僅能派出其聯賽冠軍參賽，而實力較強的聯賽則能派出更多球隊，其中包含西甲、英超、意甲、德甲以及法甲，此種跨聯盟的頂尖對決，才是球迷們對於盃賽所期待之處。
但對於NBA盃而言，雙方都是平日例行賽有機會遭遇的對手，相對就少了些新鮮度。另一方面，雖然有歐洲聯賽、西甲等聯賽，但NBA整體實力遠高於其他聯賽，也因而難以直接學習足球盃賽的跨聯盟交流，這也將成為NBA盃前進路上，必須解決的問題之一。