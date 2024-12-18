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▲六月（左）傳出「暈船」小20歲的滑雪教練的時間至少3年。（圖／NOWnews資料照）

▲李易及六月（蔡君如）2011年結婚，育有一雙兒女，是演藝圈中的模範夫妻檔，如今六月卻被爆料身邊有「男密友」。（圖／翻攝自六月臉書）

六月和李易先前婚變頻傳，如今又爆出她和小20歲的鮮肉「男保姆」傳曖昧情，雙方的關係已經維持3年，這期間男保姆陪聊心事，兩人的私訊內容更是大尺度。該名男保姆的身分也遭起底，早已是劈腿慣犯，曾被爆料謊稱單身，在大安森林公園和女網友進行親密舉動，且偷吃有家庭的人妻早已不是第一次。一名女網友3月在Dcard爆料，男保姆已經有女友卻還使用交友軟體，兩人約出門後，在大安森林公園的公廁有親密行為，兩人還約好下次見面要去開房間，沒想到她隨後就發現男保姆根本沒有分手，有一名正在遠距離戀愛的正宮女友，男保姆還曾向女網友坦承，自己在馬爾地夫的度假村工作，當時也曾背著女友，和有家庭的人妻上床。女網友怒控男保姆：「做過這種事的人，我也不意外他（男保母）騙我單身了，根本是劈腿慣犯。」據《鏡週刊》報導，六月看到這篇爆料文後，還曾詢問男保姆為何要這麼做，對方回應後，兩人又繼續曖昧言論，有知情人士爆料，六月明知道男保姆偷吃成性也接受了，儘管男保姆目前人正在澳洲，六月仍積極健身，等待對方明年初返台。報導指出，六月6年前和李易到馬爾地夫錄製節目《愛玩客》因此認識男保姆，由於一直把男保姆帶在身邊，對方也融入藝人朋友的圈子，傳出張文綺對男保姆有好感，殊不知六月私下已經和對方有曖昧，也曾為了不讓男保姆的女友發現而頻想對策。對於周刊爆料內容，六月道歉：「心情不太好，吃了安眠藥又喝酒，和朋友間嘴砲失了分寸。」李易經紀人則是回覆記者：「對不起，現在正前往記者會，你先What’s app我，謝謝關心。」