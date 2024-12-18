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新竹市長高虹安被控於任職立委任內詐領助理費，台北地方法院7月依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處7年4月徒刑。判決出爐後，高虹安立即遭到內政部停職，職務由新竹市副市長邱臣遠代理。儘管高虹安遭停職，發起罷免新竹市長高虹安的公民團隊表示，罷免活動持續進行，截至今（18）日已收到1,867份連署書，若達3,547份即可通過第一階段罷免提議門檻。發起罷免高虹安的團隊「罷免高虹安：風城安心上路」表示，罷免活動已經進行半年，雖然收件進度較緩慢，但仍有不少志工持續支持與協助，目前第一階段連署書收件已達1,867份，進度為53%，最低門檻為3,547份。團隊指出，罷免活動目的是希望改變新竹市，讓市府重視市容、市政，盼有更多民眾一起挺身而出簽下連署，參與監督與改變的行列。依據《公職人員選罷法》規定，第一階段罷免提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上。以2022年新竹市長選舉的選舉人數35萬多人為例，罷免新竹市長高虹安的第一階段提議連署必達到3,547份。