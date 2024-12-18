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今年世界棒球12強可說是近年來最吸引球迷關注的賽事，在超級循環賽吸引共83501人觀賽，冠軍戰日本交手中華隊更是吸引42000位球迷共襄盛舉，其中冠軍戰進場人數達到42000人，超越2023年世界棒球經典賽冠軍戰，當時只有36000人進場。此外WBSC也在10月宣布2027年世界棒球12強，將新增4支球隊擴大為16隊，下一屆12強賽也將成為2028洛杉磯奧運資格賽。由於第3屆12強賽熱度不減反增，WBSC在10月時就透露將在世界棒球12強新增4支隊伍，在今則是再次證實此消息。根據報告指出，12強賽能成為自WBC外更引如注目的賽事，關鍵在於熱情帶來激烈精彩的比賽，與看台上熱情的球迷們也反映這點。本屆賽事吸引前所未有的媒體關注，本屆則發出超過600張記者證。此外除了球迷熱衷進場外，本屆參賽成員的陣容也有年輕化的趨勢，新世代球員能夠有效吸引球迷進場。上屆12強平均年齡高於31歲，本屆則降至28歲，其中南韓整隊均齡只有24歲8個月為最年輕，其次為日本、波多黎各與中華隊。除了本屆12強賽備受關注外，WBSC還在文內指出，「今年棒球賽事繁多，包括日本主辦第2屆世界棒球對抗賽，吸引5萬3000名觀眾。中國首次舉辦U23世界盃、女子棒球世界盃與U15、U18世界盃，這些都是讓今年棒球熱度不減的主因。」