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台股ETF近期迎來一波配息調降浪潮，不過卻仍有部分ETF在降息潮中逆勢加息，其中，大華優利高填息30（00918）宣布每單位配息0.84元，創下七次配息評價以來最高紀錄，成為市場關注焦點。根據CMONEY統計，12月以來截至16日，00918規模成長29% 逼近600億元，受益人數統計至13日也成長7%，即將突破20萬人大關。有意參與00918配息者，今（18）日為最後買進日，配息發放日為明年1月13日。全球金融市場創高後開始波動，面對通膨與市場風險難測的環境，投資人對穩定收益的需求升溫。00918的追蹤指數利用「高股息+高填息」的設計，掛牌兩年多以來持續獲得投資人青睞，也成為新生代高股息ETF新星黑馬。大華優利高填息30經理人郭修誠表示，台灣加權指數近年受惠於AI趨勢拉抬節節上升，然而，當個股價格上漲，股利率會相對下降，因此才陸續發生ETF配息率下滑的狀況，建議有股息收入需求的投資人在挑選高股息ETF應留意配息率穩定度、是否填息、配息組成與總報酬表現。郭修誠進一步說明，填息紀錄也是投資人布局前可以參考的指標。以00918而言，30檔成分股過去至多15次的填息率平均接近9成，而過去6次除息後也有5次填息完成。這不僅代表投資人獲得真正的配息，也代表00918的總報酬往上。展望後市，郭修誠表示，在AI人工智慧的趨勢潮流帶領之下，強勁的供應鏈需求仍將是台股的主旋律。長期而言，人工智慧基礎設施和設備將蓬勃發展，建議投資人可利用高填息ETF分散佈局，一手掌握台股的投資機會。