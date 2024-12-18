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▲酷萱友人在微信上轉發訃聞，表示酷萱已於12月13日離世，也感謝一路走來支持她的粉絲們。（圖／取自道叔bot 微博）

中國25歲遊戲直播主酷萱，因亮麗的外型，以及精湛的遊戲技巧受到許多粉絲的喜愛，然而近日傳出她離世的消息，死因至今不明。不過有知情人士透露酷萱其實是遭殺害，兇手疑似是她直播間抖內「榜一」鐵粉，因他對酷萱提出想交往的要求被拒後，被憤怒沖昏頭，於是將酷萱殺害。綜合陸媒報導，酷萱友人在中國社交軟體微信上轉發訃告，通知粉絲酷萱已經在12月13日因意外離世，得年25歲，友人也代表她感謝一路上一起走過來的粉絲，也願酷萱在通往天堂的路上可以一路繁花，靈魂得到安息。不過有眼尖的粉絲發現，13日正是酷萱生前最後一次直播，直播時看起來與平常一樣，因此引起許多網友討論。隨後有一位疑似酷萱的友人在網路上爆料，酷萱平常直播固定會有一位粉絲送禮物，由於長期在抖內榜單第一名，所以也結識酷萱，不過日前這名「鐵粉」提出想和酷萱交往，沒想到被拒絕後惱羞成怒，前往酷萱住處將其殺害並逃離現場。該名友人接著說，「鐵粉」似乎是從主播回饋送的聖誕包裹找到酷萱住址，便在13日假扮成外送員登門，騙她開門後入室行凶。對此酷萱的管理員文文發聲表明，「謝謝大家，希望大家不要再議論、惡意揣測，祝福主播（酷萱）一路好走」，而目前酷萱死因依舊不明。